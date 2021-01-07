Adını katıldığı Survivor yarışmasıyla Türkiye'ye duyuran milli atlet Merve Aydın, 2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturmuştu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.
İki yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çift bebekleriyle birlikte poz verdi.
30 yaşındaki Aydın, sosyal medya hesabından oğlunun yüzünü takipçilerine ilk kez gösterdi.
İKİ KEZ SURVİVOR'A KATILDI
Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden Merve Aydın, 2014 ve 2015 yıllarında Survivor yarışmasına katıldı.
Hızıyla tüm dikkatleri çeken Aydın, 2013 yılında 3. 2015 yılında ise finale kalıp ikinci oldu.