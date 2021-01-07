Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi! Dünyanın en güzel kadınını yakın markaja aldı...

Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi ortaya çıktı. Sabancı, TC Candler ve Top Beauty World tarafından düzenlenen Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde 1. sıraya yerleşen ünlü ismi yakın markaja aldı.
Dünyanın en güzel kadınları oylaması bu yıl 31. kez yapıldı. TC Candler ve Top Beauty World tarafından yapılan oylamada bu yıl 3.5 milyon kişi oy kullandı. Toplamda 500 adayın yer aldığı ve 100 kişinin seçildiği listede 3 de Türk isim yer aldı.
Dünyanın en güzel kadınları 2020 listesinde 1. sıraya yerleşen ünlü model Yael Shelbia, iddiaya göre Hakan Sabancı'nın radarına takıldı.