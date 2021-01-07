Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi! Dünyanın en güzel kadınını yakın markaja aldı...

Dünyanın en güzel kadınları oylaması bu yıl 31. kez yapıldı. TC Candler ve Top Beauty World tarafından yapılan oylamada bu yıl 3.5 milyon kişi oy kullandı. Toplamda 500 adayın yer aldığı ve 100 kişinin seçildiği listede 3 de Türk isim yer aldı.