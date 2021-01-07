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ile futbolcu evleniyor!

ile futbolcu mutluluğa evet diyecek... Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'a sessiz sedasız evlenme teklif eden 28 yaşındaki futbolcu, ailesinin de aşkına onay vermesiyle planını hızlandırdı. İki yıldır birlikte olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Oğuzhan Özyakup, bu yaz evlenme kararı aldı. , her ikisinin de doğup büyüdüğü 'da olacak. Hollanda'da evlenecek olan Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Oğuzhan Özyakup, daha sonra ise 'daki dostları için bir kutlama organize etmeyi planlıyor...

Giriş Tarihi: 7.1.2021 12:40 Son Güncelleme: 7.1.2021 13:10 ABONE OL
Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Oğuzhan Özyakup evleniyor!

İki yıldır birlikte olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Oğuzhan Özyakup, bu yaz evlenme kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'a sessiz sedasız evlenme teklif eden 28 yaşındaki futbolcu, ailesinin de aşkına onay vermesiyle düğün planını hızlandırdı. Nikah, her ikisinin de doğup büyüdüğü Hollanda'da olacak.

Takvim'in haberine göre; İki yıldır birlikte olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Oğuzhan Özyakup, bu yaz evlenme kararı aldı. Nikah, her ikisinin de doğup büyüdüğü Hollanda'da olacak.

Kara kartal yuvadan uçuyor... Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile oyuncu aşkı Melisa Aslı Pamuk, bu yıl içerisinde evlilik kararı aldı.

Ligin sona ermesi ve pandeminin etkilerinin azalmasıyla nikah masasına oturmayı planlayan çift, tarih olarak yaz aylarını düşünüyor.

Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'a sessiz sedasız evlenme teklif eden 28 yaşındaki futbolcu, ailesinin de aşkına onay vermesiyle düğün planını hızlandırdı.

Anne olma hayali kuran 29 yaşındaki güzel oyuncu da düğünün bu sene içerisinde olmasına sıcak baktı.

Bu arada yaz aylarında Hollanda'da evlenecek olan ikili, daha sonra ise İstanbul'daki dostları için bir kutlama organize etmeyi planlıyor...

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Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Oğuzhan Özyakup evleniyor!
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