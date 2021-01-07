İki yıldır birlikte olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Oğuzhan Özyakup, bu yaz evlenme kararı aldı. Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'a sessiz sedasız evlenme teklif eden 28 yaşındaki futbolcu, ailesinin de aşkına onay vermesiyle düğün planını hızlandırdı. Nikah, her ikisinin de doğup büyüdüğü Hollanda'da olacak.