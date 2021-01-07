Oyuncu Berk Oktay ile Avukat Merve Şarapçıoğlu'nun evliliği, geçen yıl bitti. Eski eşinin uygunsuz görüntülerini yayma suçundan ceza alan Şarapçıoğlu, Oktay'ın, ailesi tarafından takılan 59 bin TL'lik saatin sertifikasını bile istediğini söyledi.
Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay'ın evliliği, geçtiğimiz şubat ayında olaylı bir şekilde bitti. Boşanmaya rağmen ikilinin arasındaki sular bir türlü durulmadı.
Takvim gazetesinin haberine göre; genç kadın, Berk Oktay'ın boşanmadan mutfaktaki su sebilinden salondaki gazeteliğe ve kasadaki düğün takılarına kadar her şeyi aldığını açıkladı.
Şarapçıoğlu, düğünlerinde ailesinin Berk Oktay'a Rolex marka saat hediye ettiğini söyledi. Genç kadının iddiasına göre; Berk Oktay, bu saatin sertifikasını mahkeme yoluyla istedi.
59 BİN TL!
Söz konusu saatin fiyatı ise dudak uçuklattı. Rolex marka saatin piyasa değerinin 59 bin TL olduğu anlaşıldı.
"FATURALAR NEDEN YÜKSEK GELİYOR?"
Öte yandan Merve Hanım, evli oldukları dönemde Berk Oktay'ın babasının kendisini arayıp "Elektrik ve televizyon faturaları neden yüksek geliyor?" diye hesap sorduğu iddia etti.
2 YIL 1 AY HAPİS!
Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
BERK OKTAY: BU BENİM NAMUS DAVAMDIR
Mahkeme kararının ardından duruşma salonu önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berk Oktay, davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini söylemişti.
Ünlü oyuncu, "Bu benim namus davamdır diye başından beri söyledim ve namus davamdan asla geri adım atmadım. Allah'a çok şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Türk adaletine her zaman güvendim sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin ve kimse de böyle bir şey kalkmasınlar. Adalet yerini bulmuştur" şeklinde konuşmuştu.