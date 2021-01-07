Seda Sayan müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu hakkında konuştu! Seda Sayan TC kimlik numarasını istedi mi?

Gelinim Mutfakta programı ile ekranlara dönen Seda Sayan samimi açıklamalarda bulundu. Seda Sayan yeni programından özel hayatına, oğlu Oğulcan'ın Ezgi Eyüboğlu olan ilişkisinden yeni girişimlerine kadar birçok konuda merak edilenleri anlattı. Özellikle oğlu Oğulcan'ın Ezgi Eyüboğlu ile birlikte ev tutmasıyla ortaya atılan 'evleniyorlar' iddialarına yanıt veren Seda Sayan "Ezgi'den de TC kimlik numarası istediniz mi? sorusuna verdiği yanıt ile dikkat çekti. İşte Seda Sayan'ın Hürriyet'e verdiği röportajından satır başları...

Milli Piyango çekilişlerinden sonra ekranda daha çok zaman geçirmeyi özlediğinizi mi anladınız?

Tabii ki insan televizyona 26 yılını verince özlüyor. Gerçi bu pandemi döneminde ben biraz uzak kalmak istedim ama şu an yine ekrandayım gördüğün gibi.