Seda Sayan müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu hakkında konuştu! Seda Sayan TC kimlik numarasını istedi mi?

Gelinim Mutfakta programı ile ekranlara dönen Seda Sayan samimi açıklamalarda bulundu. Seda Sayan yeni programından özel hayatına, oğlu Oğulcan'ın Ezgi Eyüboğlu olan ilişkisinden yeni girişimlerine kadar birçok konuda merak edilenleri anlattı. Özellikle oğlu Oğulcan'ın Ezgi Eyüboğlu ile birlikte ev tutmasıyla ortaya atılan 'evleniyorlar' iddialarına yanıt veren Seda Sayan "Ezgi'den de TC kimlik numarası istediniz mi? sorusuna verdiği yanıt ile dikkat çekti. İşte Seda Sayan'ın Hürriyet'e verdiği röportajından satır başları...
Milli Piyango çekilişlerinden sonra ekranda daha çok zaman geçirmeyi özlediğinizi mi anladınız?
Tabii ki insan televizyona 26 yılını verince özlüyor. Gerçi bu pandemi döneminde ben biraz uzak kalmak istedim ama şu an yine ekrandayım gördüğün gibi.
Mutfakta hamarat olduğunuzu söylüyorsunuz. Gelinlere, kayınvalidelere yanlışlarını da söyleyecek misiniz?
Hamaratım ama şimdi mutfağa çok giremiyorum. Gelinlere, kaynanalara format gereği yanlışlarını söylemiyorum. Tadım ve puanlama yaptığımda söze giriyorum. Gelin ve kaynana arasına girmeyi pek sevmiyorum, istemiyorum da zaten.
Seda Sayan'a yemeğe gelsek menüde nelerle karşılaşırız?
Ne sevdiğinizi biliyor olmam gerekir. Balık mı, et mi ona göre bir menü olur. Biraz anlarım bu işlerden, ona göre hazırlarım tabii.
Yaz-kış çorap giymeye devam ediyor musunuz?
Ben çorap kadınıyım, seviyorum. Bazen ince, ipek çorap giyiyorum. Bazen daha fit gösteren çoraplar var, onları tercih ediyorum. Çok özel, özenerek sahip olduklarım değil, her yerde bulunan çoraplar.
Her anne oğluna düşkündür ama siz düşkün olduğunuzu her fırsatta söylüyorsunuz. Oğulcan ile ilişkinizi bugün nasıl tanımlarsınız?
Bence ben de her anne kadar oğluma düşkünüm. Öyle vıcık vıcık bir ilişkimiz yok. Hep yoğun bir anne olduğum için Oğulcan bana çoğunlukla ayak uydurmaya çalışıyor. Ama çok güzel bir ilişkimiz var. Birbirimizi son derece iyi anlayan, birbirimizin fikirlerine saygı duyan, güzel anlaşan bir anne-oğuluz biz. İyiyiz ya...
Oğlunuz Oğulcan, Ezgi Eyüboğlu ile onayladığınız bir ilişki yaşıyor. Bir röportajınızda "Tanıştığım kişiden önce TC kimlik numarası istiyorum" demiştiniz. Oğlunuza da "Al nüfus cüzdanını kızın" dediniz mi?
Onun gerçekten onayladığım, çok tatlı bir kız arkadaşı var ama yok, öyle bir şey demedim (Gülüyor). Ama olursa da çok mutlu olurum. Onların fikri, ikisinin kararı. Ben sınırlarına girmemeliyim, girmiyorum da ama beğeniyorum. Çok yakışıyorlar birbirlerine.
Babaanne olma fikri size nasıl geliyor?
Günün birinde herkes nasıl anneanne, babaanne oluyorsa ben de bir gün olacağım Allah'ın izniyle. Güzel bir şey herhalde, olduğumda anlayacağım bunu.
Önceki röportajlarınızda oğlunuzu kıskanacağınız, "tam bir kaynana" olacağınız şeklinde açıklamalarınız vardı. Ama böyle bir tavrınız yok şu anda. Bunu oğlunuzun aldığı kararlardan memnun olmanıza mı yoksa gelin adayınızı sevmenize mi borçlular?
Bu zamanında verdiğim demeçlerden bir zaman sonra fikirlerimin değişmesiyle alakalı... Ben oğlumu hiç kıskanmadım ya... Kendim de kimseyi kıskanmam, oğlumu da kıskanmıyorum. Oğlumun mutlu olması en önemlisi. Dediğim gibi belki de zamanla değişti bu kıskanma fikri. Bunu kendi değişimimle alakalı olarak görüyorum. Oğlum kimi seviyorsa benim için baş tacı odur. Onlar çok mutlu olsun isterim çünkü oğlumu seviyorum.
Seda Sayan denince akla gelen ikinci şey ilişkileri ve evlilikleri olur muhtemelen. Sizin kalbinizi kazanmak zor mu artık? Partnerlerde güven arayışı mı ağır basıyor aşk arayışı mı? Ve tabii ki akıllardaki tek soru, yeniden evlenir misiniz?
Benim kalbimi kazanmak zor değil de zaman mı yok diyelim ne diyelim? Öyle bir şey de istemiyorum gibi artık. İhtiyaç da duymuyorum sanki. Biri çıkar gelir bir gün mü diyeyim, yani öyle bir dönemdeyim. İşim gücüm, kolonyalarım, böyle mutlu mutlu gidiyorum. Yeniden evlenir miyim? Yok, o defteri kapattım. Artık evlenmem. Olmadı, olduramadım evliliği, çok başarısızım. Yürütemiyorum da zaten. Aman evlenmeyeyim, ne gerek var? 6 kere evlendim de ne oldu?
Yaptırdığınız estetik operasyonlar kadar bunları paylaşmanız da çok konuşuluyor. Aralarında yaptırdığınıza pişman olduğunuz operasyonlar var mı?
Çıkıp anlatıyorum çünkü yeni yeni uygulamalar çıktı, insanlar da bilsinler. Herkes bir yerine bir şeyler yaptırıyor ama bunu söylemekten imtina ediyorlar. Ben bunu çıkıp söylüyorum çünkü yaptırdığım şeyden memnunsam, belki de bunu araştıran insanlar benim memnun olduğumu öğrenip, en azından fikir sahibi olurlar. En son yaptırdığım neştersiz bir uygulamaydı, beş sene geri götürüyor seni. Kim istemez ki...
Pandemi sürecinde girdiğiniz ortamlarda en çok nelere dikkat ediyorsunuz?
Benim astımım olduğu için her şeye çok dikkat ediyorum. Program seçimlerimi de ona göre yaptım. Bunu da ilk kez açıklıyorum. Fatih Ürek "Gelinim Mutfakta"yı bıraktığında ilk teklif bana geldi. O zaman daha Onurcuğum yoktu. İlk benimle konuşuldu. O zaman da Muğla'daydım. O dönem pandemi koşulları buna izin vermedi. Sonra Onurcuğum başladı. Bu sefer tekrar teklif edildiğinde her şeye çok dikkat edileceğini, beni çok iyi koruyacaklarını söyleyince kabul ettim. Hijyene çok dikkat ediliyor. İyi ki de kabul etmişim.