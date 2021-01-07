Seren Serengil, zor günler geçiriyor: 'Yanlış karar verdim pişmanım'

Zayıflamak amacıyla geçirdiği ikinci ameliyatın ardından 70 kilodan 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, zor günler geçiriyor. Ani kilo kaybı nedeniyle haftanın üç günü hastanede yatarak serum alacak olan Serengil, "Sabahtan akşama kadar tuvalete çıkıyorum. Kilo vermemi durduramıyoruz" dedi.SERENGİL, zayıflama merakı olan kadınlara uyarıda bulundu: "Allah her kadına güzellikler vermiştir. Biz çok fazla bunun organiğiyle oynadığımız zaman mutlaka bir problem yaşıyoruz. Bu konuda kimseye örnek olmak istemiyorum. Yanlış bir karar verdim, çok pişmanım. Eski halime dönmek istiyorum."