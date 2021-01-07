Son dakika: Seren Serengil'in o görüntüleri korkuttu! Zayıf olma uğruna ameliyat oldu... "Kilo vermemi durduramıyoruz..."

Ben günde 8 öğün falan ve her öğünümde de baya ana yemek kadar yemek yiyorum. Fakat midede durmuyor ve emilim yapmıyor. Direkt ince bağırsağa gittiği için besinler yediğiniz çıkıyor ve gidiyor. Maalesef ben bunu yaşıyorum...

ÇOK PİŞMANIM

"İlk önce mide ameliyatı oldum 5-6 yıl önce. Çok güzel geçti, sağlıklı bir şekilde kilomu verdim. Fakat ondan sonra çocuk yapma kararı aldık eşimle. Ben o zaman hormon tedavisi gördüm ve 10-15 kilo aldım. Alınca ve ondan sonra da çocuğu kaybedince bir bunalım yaşadım ve 15 kilonun üzerine bir 6 kilo daha aldım, 20 kiloyu almış oldum geriye. O sırada televizyona başlamak gerekiyordu, her gün ekrandayım. Panikledim daha fazla kilo alacağım, diye.