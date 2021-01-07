‘Tekin’ın samimi ve net tavrını çok seviyorum

ATV dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Tekin' karakterini oynayan Tevfik Erman Kutlu, diziyi ve rolünü anlattı.■ 'Tekin' için benim kullanacağım ilk tabir samimiyet. Öfkesinde de, sevgisinde de samimi. Hatta zaman zaman kendince çevirdiği oyunlarda bile. Bunu yaşantısına uygulama yöntemleri ise tatlı sert. Açıkçası ben Tekin'i deli ile veli arasında gezinen bir ruh haline sahip biri olarak görüyorum. Kendine yapılan bir haksızlığı belki sineye çekebilir ancak sevdiklerine yapılan bir hatayı asla. Bu arada samimi olmayı, gönülden olmayı kendi hayatımda da seviyorum.■ Hayata karşı net tavrı Tekin'in en sevdiğim tarafı. Kendinden emin, hatta kendinden emin olmadığı anlarda da kendinden emin. Bu onun sert bir hayattan dahi eğlenceli anlar çıkarabilmesini, onların tadına varabilmesini sağlıyor. Zaman zaman 'büyüklerinden' habersiz bazı işler yapıp onları batırmasını sevmiyorum.■ Spor yapıyorum senelerdir. Tutku mu bilemiyorum ancak yapım gereği aksiyonu seviyorum. Hayatımın değişik dönemlerinde hep bir spor faaliyeti olmuştur. Rüzgar sörfü, kaya tırmanışı gibi... Evim sahilde olduğu için genelde güneşin doğuşunda yürüyüş ya da koşu yapıyorum. Bu da gerçekten inanılmaz bir haz, tavsiye ederim.■ İyi bir projede, iyi reytingler alarak oynamak haz verici bir durum. Bununla beraber bu zevki doya doya yaşayabilmek için disiplinli ve çalışkan olmak, size verilen sorumluluğun hakkını vermek gerekiyor. Zorlu ancak eğlenceli bir iş bizimki.