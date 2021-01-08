Akıncı’da duygulandıran sahne: Babasının Akıncı'ya bıraktığı miras…

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı bu hafta ikinci bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Akıncı'nın ikinci bölümü ise duygusal anlara sahne oldu. Akıncı şehit olan babasının mezarını ziyarete geldi ve izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Akıncı 2. bölüm... Babasının Akıncı'ya bıraktığı miras... | Video

İZLEYENLERİ AĞLATTI

Akıncı, mezun olduğu okulun diplomasını babasına getirdi. Akıncı burada babasıyla duygusal konuşmalar gerçekleştirdi. Akıncı, "Baba artık rüyalarıma bile girmiyorsun. Özlemedin mi beni?" diye sordu ve izleyenleri ağlattı.