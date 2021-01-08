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’da duygulandıran sahne: Babasının Akıncı'ya bıraktığı miras…

, Elektrik- Elektronik ve Tarih Bölümü'nden mezun olunca diplomasını şehit olan babasına getirdi. Akıncı eski günleri anarak babasına onu çok özlediğini söyledi. O anları izleyenler ise gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 20:45 Son Güncelleme: 8.1.2021 20:53 ABONE OL
Akıncı’da duygulandıran sahne: Babasının Akıncı'ya bıraktığı miras…

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı bu hafta ikinci bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Akıncı'nın ikinci bölümü ise duygusal anlara sahne oldu. Akıncı şehit olan babasının mezarını ziyarete geldi ve izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Akıncı 2. bölüm... Babasının Akıncı'ya bıraktığı miras... | Video

İZLEYENLERİ AĞLATTI

Akıncı, mezun olduğu okulun diplomasını babasına getirdi. Akıncı burada babasıyla duygusal konuşmalar gerçekleştirdi. Akıncı, "Baba artık rüyalarıma bile girmiyorsun. Özlemedin mi beni?" diye sordu ve izleyenleri ağlattı.

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Akıncı’da duygulandıran sahne: Babasının Akıncı'ya bıraktığı miras…
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