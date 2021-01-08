Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 9 Ocak 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Ocak 2021 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Ocak 2021 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "VENÜS OĞLAK BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 OCAK 2021 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Mars 120'liği dünyada eş zamanlı bir şekilde sağlık kurumlarını gündeme getirebilir. Sağlık çalışanları konusunda önemli yaptırımlar ve kararlara imza atan ülkeler çoğalabilir. Üniversitelerin sağlık personeli yetiştirme konusundaki süreci değişime uğrayabilir.

Koç: Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Hafta sonunu her ne kadar evinde de geçirecek olsan birtakım işlerle uğraşmak isteyebilirsin.

Boğa: Fikirlerini ifade etmekten çekinmiyorsun. Telefon ile konuştuğun arkadaşlarınla herhangi bir konudan dolayı bir anda tartışmaya girebilirsin.

İkizler: Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Hafta içinin vermiş olduğu yorgunluk hala üzerinde. Bu yorgunluk, aile bireyleri ile aranda birtakım problemlere sebep olabilir.

Yengeç: Karantinadan dolayı evde olmayı fırsata çevireceksin. Uzun süredir planlarını yaptığın, hayalini kurduğun yaz tatili için şimdiden araştırmalara başlayabilirsin.

Aslan: Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Sabah saatlerinde ailen ile tartışarak başlayabilirsin. Üzerinde nedenini bilmediğin bir dalgınlık var.

Başak: Evde olmak seni bir arayış içerisine sokacak. Kendine yeni hobiler edinmek için çeşitli araştırmalar yaparken bulabilirsin.