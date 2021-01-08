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Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog ile 9 Ocak 2021 Cumartesi

denildiğinde akıllara gelen tek isim ile 9 Ocak 2021 Cumartesi için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' olarak da bildiği Zeynep Turan, hafta sonu da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 9 Ocak 2021 Cumartesi için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 9.1.2021 01:39 ABONE OL
Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 9 Ocak 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog ile 9 Ocak 2021 Cumartesi günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği , her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Ocak 2021 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan 'ın "VENÜS OĞLAK BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 OCAK 2021 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Mars 120'liği dünyada eş zamanlı bir şekilde sağlık kurumlarını gündeme getirebilir. Sağlık çalışanları konusunda önemli yaptırımlar ve kararlara imza atan ülkeler çoğalabilir. Üniversitelerin sağlık personeli yetiştirme konusundaki süreci değişime uğrayabilir.

Koç: Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Hafta sonunu her ne kadar evinde de geçirecek olsan birtakım işlerle uğraşmak isteyebilirsin.

Boğa: Fikirlerini ifade etmekten çekinmiyorsun. Telefon ile konuştuğun arkadaşlarınla herhangi bir konudan dolayı bir anda tartışmaya girebilirsin.

İkizler: Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Hafta içinin vermiş olduğu yorgunluk hala üzerinde. Bu yorgunluk, aile bireyleri ile aranda birtakım problemlere sebep olabilir.

Yengeç: Karantinadan dolayı evde olmayı fırsata çevireceksin. Uzun süredir planlarını yaptığın, hayalini kurduğun yaz tatili için şimdiden araştırmalara başlayabilirsin.

Aslan: Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Sabah saatlerinde ailen ile tartışarak başlayabilirsin. Üzerinde nedenini bilmediğin bir dalgınlık var.

Başak: Evde olmak seni bir arayış içerisine sokacak. Kendine yeni hobiler edinmek için çeşitli araştırmalar yaparken bulabilirsin.

Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 9 Ocak 2021 Cumartesi

Terazi: Güne geç saatte uyanarak başlayacaksın. Hafta sonunun vermiş olduğu rahatlığı, evinde uyuyarak geçirebilirsin.

Akrep: Kafanda olan soruların cevabını verememiş olmak seni düşündürüyor. Özel hayatında yaşadığın problemler aklından çıkmıyor.

Yay: Ay öğlen saatlerinde burcunuza taşınacak. Ayın dağınıklığı, sabah saatlerinde yakana yapışacak. Aile bireyleri ile ilgili beklemediğin haberler alabilirsin.

Oğlak: Bugün senin için çift ruhlu bir gün olacak. Sabah ile akşam alacağın kararlar farklılık gösterebilir. Kendi isteklerine yoğunlaşmalısın.

Kova: Yönetici olan bir Kova burcuysan, çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak adına çeşitli adımlar atabilirsin. İşe olan düşkünlüğün ve pratik zekân çevrenden her zaman olumlu dönüşler almanı sağlıyor.

Balık: Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Hafta içindeki yoğun mesainin izleri hala üzerinde duruyor. Konsantrasyon kaybı yaşayabilir, evde ocağın altını açık unutabilirsin.

Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 9 Ocak 2021 Cumartesi

Aşkın ve Zarafetin Gezegeni Toprağa Ayak Bastı

Kalplerimizdeki yoğun duygularının elçiliğini yapan Venüs, dün yani 8 Ocak'ta saat: 18:00 tarihinde toprak burcunun duygularını içinde yaşamayı tercih eden burcu Oğlak'a misafir oldu. Bu misafirlik öyle yabana atılır türden de olmayacak çünkü Venüs'ün bu seyri içimizde nokta koyamadığımız, finali veremediğimiz konulara yoğunlaşmamızı işaret edebilir.

Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 9 Ocak 2021 Cumartesi

''Merhaba Dedik, Borçlu Çıktık'' Günleri mi Geliyor?

Kişiler arası iletişim konusunda bambaşka bir evreye giriş yapacağımız toprak burcundaki Venüs geçişi aslında iletişim açısından ne kadar yanlış yaptığımızı da ortaya koyarken bir takım yanlış anlaşılmaları da gün yüzüne çıkarabilir. Bu yanlışları görmek bir yandan farkındalığımızı arttırırken bir yandan da kalp kırmadan kendimizi ifade etmemize vurgu yapacak. Venüs'ün Oğlak burcundaki etkisi yalnızca kalplerimizde bir etki bırakmayacak, aynı zamanda evlerimizde, iş yerlerimizde, mahallelerimizde kullanmış olduğumuz teknoloji bağlantıları ve altyapıları da etkileyecek. Venüs 1 Şubat tarihine kadar Oğlak burcunda misafir olacak. İletişimdeki aksaklıklar, toplantılardaki kaymalar ve verilen sözlerdeki aksilikler, bunu yanı sıra da teknolojiyle sınanabiliriz. Arkadaşlıkları imtihandan geçirecek bir Venüs söz konusu…

Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 9 Ocak 2021 Cumartesi

Venüs Oğlak Burcundayken Neler Konuşulur?

  • Ev için yapılacak harcamalar ve taşınma konuları
  • Evli çiftler uzun zamandır planladıkları maddi birikimleri değerlendirmek için beyin fırtınası yapabilirler.
  • Kendisini gergin hisseden kişiler ev içinde çıkabilecek bazı gerginliklerin baş aktörü olabilirler.
  • Dürüstlük konusunda karşısındaki kişiden beklediğini göremeyenler büyük bir hayal kırıklığı içerisine düşebilir.
  • Anlaşmazlıkları çözmek, arabuluculuk yapmak her zamankinden daha çok olabilir.
  • Hukuksal süreçleri olanlar sonuca ulaşmak için biraz daha bekleyebilir, ertelemeler söz konusu olabilir.
Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 9 Ocak 2021 Cumartesi
  • İş değiştirmek konusunda kararlı olan kişiler bu kararlılıklarını kaybedebilirler.
  • İçsel muhasebe yapan ve kalbinin dediğini dinleyen kişiler çoğalırken birbirini dinlemeden konuşan kişilere şahitlik edebiliriz.
  • Seyahat planları olanlar bu planları ileri bir tarihe konumlandırmak zorunda kalabilir.
  • Yeni bir iş için mülakat hazırlığında olan kişilerin gireceği heyecan da Venüs Oğlak burcundayken konuşulacak konulardan bir tanesi olabilir.
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Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 9 Ocak 2021 Cumartesi
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