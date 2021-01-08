Burç yorumlarınız bugün ne söylüyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 9 Ocak 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Ocak 2021 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Ocak 2021 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "VENÜS OĞLAK BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Mars 120'liği dünyada eş zamanlı bir şekilde sağlık kurumlarını gündeme getirebilir. Sağlık çalışanları konusunda önemli yaptırımlar ve kararlara imza atan ülkeler çoğalabilir. Üniversitelerin sağlık personeli yetiştirme konusundaki süreci değişime uğrayabilir.
Koç: Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Hafta sonunu her ne kadar evinde de geçirecek olsan birtakım işlerle uğraşmak isteyebilirsin.
Boğa: Fikirlerini ifade etmekten çekinmiyorsun. Telefon ile konuştuğun arkadaşlarınla herhangi bir konudan dolayı bir anda tartışmaya girebilirsin.
İkizler: Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Hafta içinin vermiş olduğu yorgunluk hala üzerinde. Bu yorgunluk, aile bireyleri ile aranda birtakım problemlere sebep olabilir.
Yengeç: Karantinadan dolayı evde olmayı fırsata çevireceksin. Uzun süredir planlarını yaptığın, hayalini kurduğun yaz tatili için şimdiden araştırmalara başlayabilirsin.
Aslan: Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Sabah saatlerinde ailen ile tartışarak başlayabilirsin. Üzerinde nedenini bilmediğin bir dalgınlık var.
Başak: Evde olmak seni bir arayış içerisine sokacak. Kendine yeni hobiler edinmek için çeşitli araştırmalar yaparken bulabilirsin.
Terazi: Güne geç saatte uyanarak başlayacaksın. Hafta sonunun vermiş olduğu rahatlığı, evinde uyuyarak geçirebilirsin.
Akrep: Kafanda olan soruların cevabını verememiş olmak seni düşündürüyor. Özel hayatında yaşadığın problemler aklından çıkmıyor.
Yay: Ay öğlen saatlerinde burcunuza taşınacak. Ayın dağınıklığı, sabah saatlerinde yakana yapışacak. Aile bireyleri ile ilgili beklemediğin haberler alabilirsin.
Oğlak: Bugün senin için çift ruhlu bir gün olacak. Sabah ile akşam alacağın kararlar farklılık gösterebilir. Kendi isteklerine yoğunlaşmalısın.
Kova: Yönetici olan bir Kova burcuysan, çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak adına çeşitli adımlar atabilirsin. İşe olan düşkünlüğün ve pratik zekân çevrenden her zaman olumlu dönüşler almanı sağlıyor.
Balık: Bugün çift ruhlu bir gün olacak. Hafta içindeki yoğun mesainin izleri hala üzerinde duruyor. Konsantrasyon kaybı yaşayabilir, evde ocağın altını açık unutabilirsin.
Aşkın ve Zarafetin Gezegeni Toprağa Ayak Bastı
Kalplerimizdeki yoğun duygularının elçiliğini yapan Venüs, dün yani 8 Ocak'ta saat: 18:00 tarihinde toprak burcunun duygularını içinde yaşamayı tercih eden burcu Oğlak'a misafir oldu. Bu misafirlik öyle yabana atılır türden de olmayacak çünkü Venüs'ün bu seyri içimizde nokta koyamadığımız, finali veremediğimiz konulara yoğunlaşmamızı işaret edebilir.
''Merhaba Dedik, Borçlu Çıktık'' Günleri mi Geliyor?
Kişiler arası iletişim konusunda bambaşka bir evreye giriş yapacağımız toprak burcundaki Venüs geçişi aslında iletişim açısından ne kadar yanlış yaptığımızı da ortaya koyarken bir takım yanlış anlaşılmaları da gün yüzüne çıkarabilir. Bu yanlışları görmek bir yandan farkındalığımızı arttırırken bir yandan da kalp kırmadan kendimizi ifade etmemize vurgu yapacak. Venüs'ün Oğlak burcundaki etkisi yalnızca kalplerimizde bir etki bırakmayacak, aynı zamanda evlerimizde, iş yerlerimizde, mahallelerimizde kullanmış olduğumuz teknoloji bağlantıları ve altyapıları da etkileyecek. Venüs 1 Şubat tarihine kadar Oğlak burcunda misafir olacak. İletişimdeki aksaklıklar, toplantılardaki kaymalar ve verilen sözlerdeki aksilikler, bunu yanı sıra da teknolojiyle sınanabiliriz. Arkadaşlıkları imtihandan geçirecek bir Venüs söz konusu…
Venüs Oğlak Burcundayken Neler Konuşulur?