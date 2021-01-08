Emre Altuğ sonunda suskunluğunu bozdu! Burcu Çağrı'yla aşk yaşadığı iddialarına Emre Altuğ'dan net yanıt

MANİDAR ŞARKI SÖZLERİ

"Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Haksızlığa da boyun eğmez. Sesini çıkartır, susmaz, susmamalı da, susmak ezikliktir. Hakkını aramalısın. Kendini kandırma, karşındakini kandırma, gerçek duygun nerede? Kaçma ondan, hatırla. Sonunda üzülen sen olacaksın. Ben nasıl üzüldüğünü biliyorum. Hatırla, hatırlamalısın. Çünkü duygun var biliyorum. Bu öyle kolay olmaz, olmayacak. Hatırla, yalansız hatırla, adam gibi hatırla. Sen de çok iyi biliyorsun. Kendi duygundan kaçma, adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri."