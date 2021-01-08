Mehmet Şef'in o açıklaması duyanları hayrete düşürdü! Serhat'ın Masterchef macerası böyle başladı

FİNAL TABAĞINA "LEZZET DÜŞÜKLÜĞÜ"

MasterChef finalinde yarışan Barbaros ve Serhat'ın tabaklarını yaptığı açıklamada değerlendiren Mehmet Yalçınkaya,

"Şöyle bir şey var. Barbaros oradaki son finalde bizim gözümüze batan şey bir lezzet düşüklüğüydü. Görsel olarak da Serhat baya bir öndeydi. Her yemeğin kendine göre klas bir özelliği var. Bu adamlar zaten düz bir tabak getirmez. İkisi de şartları zorlayan yarışmacılar. Biz bir MasterChef ekolü yaratmak için yola çıktık. Şu an o çocuklar çok iyi yerlerde ve biz bununla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.