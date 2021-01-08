Mehmet Şef'in o açıklaması duyanları hayrete düşürdü! Serhat'ın Masterchef macerası böyle başladı

Milyonların heyecanla takip ettiği Masterchef yarışmasının 2020 sezonunda yarışmacı arkadaşlarını tek tek eleyerek kupayı havaya kaldıran isim Serhat Doğramacı, hakkında olay itiraf jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. Masterchef yarışmasının şampiyon ismi Serhat'ın yarışmaya katılmak için mücadele verdiğini ve seçmelere alınmamasına rağmen ısrarla kantinde oturduğunu ifade etti.
"BURADA BİR ÇOCUK VAR. ISRARLA KANTİNDE OTURUYOR"
Başarılı performansı ve azmiyle ilk günden itibaren izleyenlerin şampiyonluğa yakıştırdığı isimler arasında olmayı başaran Serhat Doğramacı'nın programa dahil olma macerası duyanları şaşkına çevirdi…
Tv8 ekranlarında ilk bölümünden itibaren izleyenlerini ekran başına kilitleyen yarışma programı Masterchef geçtiğimiz hafta büyük finalinde şampiyonunu seçti. Barbaros ile finale kalan Serhat Doğramacı jüri üyelerini yaptığı yemeklerle adeta mest etti.
Yaptığı tabaklar sonucunda Barbaros'tan daha yüksek puan alan Serhat Doğramacı yarışmanın şampiyonu oldu. Bu olay sonrası Türkiye'nin gündemine gelen isme dair bir itiraf da jüri üyesi Mehmet Şef'ten geldi.
MASTERCHEF ŞAMPİYONU İLE İLGİLİ OLAY İTİRAF!
Mehmet Yalçınkaya Serhat'ın yarışmaya dahil olmasının yine azmi ile gerçekleştiğini itiraf etti. Mehmet Yalçınkaya'nın açıklamaları şöyle;
"Biz içerde yemekteyiz. Artık MasterChef çekimleri için son aşamalardayız. Kadro belirlenmiş durumda. O esnada İrem Bey'e telefon geldi. Dediler ki 'Burada bir çocuk var. Israrla kantinde burada oturuyor. Uzaktan gelmiş'. Biz de yarışmacıları seçtik. Ancak pandemiden dolayı yarışmacıların belirlenen evlerde kalmaları gerekiyordu. Serhat'tan önce seçtiğimiz bir yarışmacı, evde kalamayacağını söyleyerek sözleşmeyi imzalamadı. O zaman da Serhat'ı çağırdı. Son 1 saat kala marketten alışveriş yapıp yemek yaptı ve MasterChef'e seçildi."
FİNAL TABAĞINA "LEZZET DÜŞÜKLÜĞÜ"
MasterChef finalinde yarışan Barbaros ve Serhat'ın tabaklarını yaptığı açıklamada değerlendiren Mehmet Yalçınkaya,
"Şöyle bir şey var. Barbaros oradaki son finalde bizim gözümüze batan şey bir lezzet düşüklüğüydü. Görsel olarak da Serhat baya bir öndeydi. Her yemeğin kendine göre klas bir özelliği var. Bu adamlar zaten düz bir tabak getirmez. İkisi de şartları zorlayan yarışmacılar. Biz bir MasterChef ekolü yaratmak için yola çıktık. Şu an o çocuklar çok iyi yerlerde ve biz bununla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.