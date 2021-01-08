ÇUKUROVA YILMAZ'A YAMAN ÇİFTLİĞİ GAFFUR'A VEDA ETTİ!

Yılmaz'ın ölümü, en az Hünkar'ın ölümü kadar tüm Çukurova'yı sarstı! Yaman çiftliğinde de gözyaşları dinmedi. Saniye, Gaffur, Fadik, Raşit günlerce gözyaşı döktü, dualarını Yılmaz için etti. Üzüm'ün küçük Adnan'ı alıp mezarlığın başında dua etmeleri de yürekleri dağladı. Annesini kaybetmenin acısından sonra, Hünkar annesini de kaybeden Üzüm kızın olgunluğu herkesi hüzünlendirdi.

Tüm bu olan biten içinde, Gaffur'un Almanya'ya kabul mektubu geldi! Üzüm kız, babası gidecek ve dönmeyecek diye çok ağladı ama sonunda konu tatlıya bağlandı. Demir konuyu öğrendiğinde de olaylar çığırından çıktı! Demir yine bildik öfkesi ile Gaffur'a ailesiyle birlikte kovdu. Ama olan bitene Sevda soğukkanlı yaklaşınca, durum normale döndü. Gaffur, hem helalliğini hem de tazminatını alarak çiftlikten ayrıldı.

Ancak elbette, işler Gaffur için yine hayal ettiği gibi gitmedi. Herkes gibi sıra bekleyeceğine, bir an önce gitmek için aracılar bulan ve onlara talep ettikleri tüm parayı, üstüne de kardeşinin tarlasını veren Gaffur, İstanbul'a adım atar atmaz, dolandırıldığını anladı! Ne sevdiklerinden, ne çiftlikten ne de vatanından ayrılamayacağına karar verdiğini söyleyip hızla Adana'ya geri döndü! Onun bu özlem dolu hikayesine Demir bile inandı ama Saniye asla tam ikna olmadı.