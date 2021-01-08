Safiye Soyman makyajıyla sosyal medyanın diline düştü! Safiye ne yaptın kendine?

'BATMAN' OLDU

Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman'e benzetti. Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına da, "Süper kahraman Batman gibi 2021'de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?" yazdı.