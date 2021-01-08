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makyajıyla sosyal medyanın diline düştü! Safiye ne yaptın kendine?

Eşi 'le ayrılmaz ikili olan ve mutlu evliliğiyle göz dolduran ünlü şarkıcı , son yaptığı paylaşımlar ile yine gündem oldu. Estetikleriyle sık sık konuşulan Safiye Soyman, bu kez makyajıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlara bir yenisini ekleyen Safiye Soyman, '' olunca sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:25 Son Güncelleme: 8.1.2021 17:26 ABONE OL
Safiye Soyman makyajıyla sosyal medyanın diline düştü! Safiye ne yaptın kendine?

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Faik Öztürk ile mutlu evliliği ve estetik haberleriyle magazin sayfalarını süslüyor. Her hareketiyle olay olan Safiye Soyman, son paylaşımıyla yine dillere düştü.

'BATMAN' OLDU

Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman'e benzetti. Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına da, "Süper kahraman Batman gibi 2021'de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?" yazdı.

Takipçileri "Batman değil, Cadılar Bayramı'na katılacak gibisiniz", "Faik Abi görmesin kalpten gider" yorumları yaptı.

İşte Safiye Soyman'a gelen yorumlardan bazıları:

Faik de Joker olsun...

Abla ne yaptın kendine?

Acayip farklı ve bir o kadar da yakışmış.

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Safiye Soyman makyajıyla sosyal medyanın diline düştü! Safiye ne yaptın kendine?
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