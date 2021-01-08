Safiye Soyman makyajıyla sosyal medyanın diline düştü! Safiye ne yaptın kendine?

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, Faik Öztürk ile mutlu evliliği ve estetik haberleriyle magazin sayfalarını süslüyor. Her hareketiyle olay olan Safiye Soyman, son paylaşımıyla yine dillere düştü.
'BATMAN' OLDU
Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman'e benzetti. Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına da, "Süper kahraman Batman gibi 2021'de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?" yazdı.
Takipçileri "Batman değil, Cadılar Bayramı'na katılacak gibisiniz", "Faik Abi görmesin kalpten gider" yorumları yaptı.