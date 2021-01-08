Haberler Günaydın Haberleri Şarkıyla evlilik teklifi

Şarkıyla evlilik teklifi

Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Şarkıyla evlilik teklifi
Türk pop müziğinin başarılı ismi Özgün, eşi Nida Uğurlu'ya 2012 senesinde evlilik teklifi için özel olarak yazdığı 'En Güzeli' isimli şarkısını dinleyicilerle paylaşmanın heyecanını yaşıyor. Özgün ve eşi Nida Uğurlu'nun düğün görüntüleri, Burak Sesli yönetmenliğinde tekrar kliplendirilerek duygusal ve bir o kadar anlamlı bir çalışma ortaya çıktı. Çiftlerin yeni şarkısı olmaya aday 'En Güzeli', birçok insanın hayatına dokunacak ve önemli bir yere sahip olacak bir proje olarak bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şarkıyla evlilik teklifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA