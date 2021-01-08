Şarkıyla evlilik teklifi

Türk pop müziğinin başarılı ismi Özgün, eşi Nida Uğurlu'ya 2012 senesinde evlilik teklifi için özel olarak yazdığı 'En Güzeli' isimli şarkısını dinleyicilerle paylaşmanın heyecanını yaşıyor. Özgün ve eşi Nida Uğurlu'nun düğün görüntüleri, Burak Sesli yönetmenliğinde tekrar kliplendirilerek duygusal ve bir o kadar anlamlı bir çalışma ortaya çıktı. Çiftlerin yeni şarkısı olmaya aday 'En Güzeli', birçok insanın hayatına dokunacak ve önemli bir yere sahip olacak bir proje olarak bugün itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.