Son dakika: Sosyete bu yasak aşkla çalkalanıyor! Önder Fırat gönlünü evli Banu Yentür'a kaptırdı!

Covid-19 nedeniyle aylardır eve kapanan sosyetik isimlere bir haller oldu! Sosyete kulislerinde bir süredir konuşulan ve şimdilerde ise Top 10'da bir numaraya yükselen acayip bir dedikodu var! Hemen herkes,
Önder Fırat ile Caroline Koç'un ortağı Banu Yentür'ün aşk yaşadığını konuşuyor. Doğrusu; Önder Fırat hızlı bir çapkın ve Banu Yentür de evli olduğu için ilk duyduğumda 'dedikoducuların yakıştırmasıdır' diye düşünüp inanmamıştım.
Ancak sözüne çok güvendiğim birkaç arkadaşım da bu aşktan bahsedince işin dedikodudan öte olduğunu anladım.
Hatta bir arkadaşım da, Yentür ile Fırat'ı, Bebek Hotel'in roof'unda el ele gördüğünü söyleyince sizlerle paylaşmaya karar verdim.
Kızı İdil Fırat'ın annesi Sibel Kerimoğlu'ndan boşandıktan sonra başımıza hızlı bir çapkın kesilen Önder Fırat, Sezen Aksu ve Tuğba Coşkun ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.
Banu Yentür evli olduğu için bakalım bu aşkın sonu nereye varacak.