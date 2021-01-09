Antepli modacı nişanlısıyla arasını açan kızı tehdit etti ‘Aşiret ağalarını kapına yığarım’

Türkiye'nin Paris Hilton'u olarak tanınan genç modacı Melisa Özmen, Kenan Z. ile nişanlandı. Özmen, bir süre sonra nişanlısına, ortak arkadaşları olan Ayla Öncü ile görüşmesini yasakladı. Ancak iki isim görüşmeye devam edince durumu öğrenen genç modacı, nişanlısını terk etti. İki kadın, olaydan günler sonra Etiler'de bir mekanda karşılaşınca aralarında kavga çıktı.ModacI Melisa Özmen, arkadaşı Ayla Öncü'yü, "Zengin koca avına mı çıktın? Seni gebertirim. Tanıdığım bütün aşiret ağalarını kapına yığacağım" diye tehdit etti. Öncü de, "Seni paramparça edeceğim" diye karşılık verdi. Taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi oldu. Savcılık, iki kadın için de karşılıklı hakaret ve tehdit suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.