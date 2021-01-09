Hande Yener'den milyonluk anlaşma! Rekor fiyata imza attı

Reklam yüzü olan ünlüler dünyasına şarkıcı Hande Yener de katıldı. Yeni albümüyle gündemde olan popçu Yener, bir mobilya firmasının 2021 yılı marka yüzü oldu.
3 MİLYONA İMZA ATTI
Posta'da yer alan habere göre; reklam için hit şarkısı 'Kırmızı'yı yeniden yorumlayan Yener'in, bu anlaşmadan 3 milyon TL kazandığı konuşuluyor.
Öte yandan mobilya markasının reklam yüzü olan Yener; üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçmişti. Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmemişti.