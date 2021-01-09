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'den ! Rekor fiyata imza attı

Ünlü popçu , milyonluk bir anlaşmaya imza attı. Tarzı ve paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyada gündem olan Yener, bir mobilya firmasının marka yüzü oldu. Ünlü şarkıcı bu anlaşmayla büyük bir kazanç elde etti. Ayrıca Hande Yener, reklam için hit şarkısı 'Kırmızı'yı yeniden yorumladı.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 13:35 Son Güncelleme: 9.1.2021 13:47 ABONE OL
Hande Yener'den milyonluk anlaşma! Rekor fiyata imza attı

Reklam yüzü olan ünlüler dünyasına şarkıcı Hande Yener de katıldı. Yeni albümüyle gündemde olan popçu Yener, bir mobilya firmasının 2021 yılı marka yüzü oldu.

3 MİLYONA İMZA ATTI

Posta'da yer alan habere göre; reklam için hit şarkısı 'Kırmızı'yı yeniden yorumlayan Yener'in, bu anlaşmadan 3 milyon TL kazandığı konuşuluyor.

Öte yandan mobilya markasının reklam yüzü olan Yener; üzerine 2 beden büyük gelen, soluk renkli, ütüsüz bir takımla kamera karşısına geçmişti. Bu karenin sosyal medyaya düşmesinin ardından yapılan yorumların ardı arkası kesilmemişti.

Yener'in tercih ettiği kıyafet sosyal medyada çok konuşulmuştu. Takipçiler şarkıcının kıyafetini ti'ye almıştı.

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Hande Yener'den milyonluk anlaşma! Rekor fiyata imza attı
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