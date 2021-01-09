Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı.

"ADIMIZ BU TOPRAKLARA ÇOKTAN DESTAN OLDU BİLE..."

Fragmanda Miran'ın Reyyan'a söylediği "Bizim adımız bu topraklara çoktan destan oldu bile; Reyyan ile Miran..." sözleri damga vurdu.

Hercai’nin 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

YENİ BÖLÜM 10 OCAK TARİHİNDE YAYINLANACAK

Hercai'nin 54. bölümü yarın (10 Ocak 2021) atv'de yayınlanacak.

"İNTİKAMDAN DOĞAN İMKANSIZ BİR AŞKIN HİKAYESİ"

Hercai dizsinin yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.