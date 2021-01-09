Kanye West Kim Kardashian'ı aldattı mı? İddiaların odağındaki Jeffrey Star'dan ilk açıklama!

Kim Kardashian ve rapçi eşi Kanye West, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde yer alıyor. Şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
ABD basınında yer alan son iddiaya göre; West, eşini makyaj sanatçısı Jeffree Star ile aldattı. Star'ın bir süredir sosyal medya hesabından 43 yaşındaki rapçinin Kardashian ile evlerini ayırdıktan sonra yaşamaya başladığı Wyoming'den fotoğraf paylaşması çıkan dedikoduları iyice alevlendirdi.
"BEN BEKARIM"
Kelly Osbourne, Nicole Richie ve Paris Hilton'un da bulunduğu birçok ünlüye makyaj yapan Jeffree Star, West ile hakkında çıkan haberlerden sonra sessizliğini bozdu. Star, kimseyle birlikte olmadığını söyleyerek, "Ben bekarım" derken, ayrıca West'in onun hoşlandığı tarzda bir erkek olmadığını söyledi.
"KANYE WEST BENİM TARZIM DEĞİL"
Makyaj sanatçısı, tüm bu iddiaların aptalca olduğunu belirterek, Kanye West'in onun hoşlandığı tarzda bir erkek olmadığını da sözlerine ekledi.
Kim Kardashian-Kanye West çifti hakkında ortaya atılan bir başka söylentiye göre; Kardashian'a boşanmasını annesi Kris Jenner'ın söyledi. Anne Jenner'ın bunu söyleme sebebi ise; Kanye'nin tutarsız davranışları ve kızını yıpratması.
Kardashian ve West'in altı yıllık evliliğinin fiilen bittiği ve çiftin aylardır ayrı evlerde yaşadıklarına ilişkin haberler gündeme gelmişti.
AVUKAT TUTTU
People dergisine göre; Kim Kardashian, daha önce Hilary Duff, Christina Aguilera ve Angelina Jolie gibi isimlerle çalışan ünlü avukat Laura Wasser'i tuttu. 40 yaşındaki Kardashian, NBA yıldızı eski eşi Kris Humphries ile 72 gün süren evliliğini bitirirken de Wasser ile birlikte çalışmıştı.