Modacı Melisa Özmen nişanlısıyla arasını açan kızı tehdit etti!

'KOCA AVINA MI ÇIKTIN?'

ModacI Melisa Özmen, arkadaşı Ayla Öncü'yü, "Zengin koca avına mı çıktın? Seni gebertirim. Tanıdığım bütün aşiret ağalarını kapına yığacağım" diye tehdit etti. Öncü de, "Seni paramparça edeceğim" diye karşılık verdi.