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Modacı nişanlısıyla arasını açan kızı tehdit etti!

'nin ’u diye tanınan modacı , nişanlısı ile arasını açan kadın arkadaşını, “Aşiret ağalarını kapına yığarım” diye tehdit etti. Arkadaşı da “Seni parçalarım” dedi. İkisine de tehdit davası açıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 9.1.2021 09:44 Son Güncelleme: 9.1.2021 09:48 ABONE OL
Modacı Melisa Özmen nişanlısıyla arasını açan kızı tehdit etti!

Türkiye'nin Paris Hilton'u olarak tanınan genç modacı Melisa Özmen, Kenan Z. ile nişanlandı. Özmen, bir süre sonra nişanlısına, ortak arkadaşları olan Ayla Öncü ile görüşmesini yasakladı.

Ancak iki isim görüşmeye devam edince durumu öğrenen genç modacı, nişanlısını terk etti. İki kadın, olaydan günler sonra Etiler'de bir mekanda karşılaşınca aralarında kavga çıktı.

'KOCA AVINA MI ÇIKTIN?'

ModacI Melisa Özmen, arkadaşı Ayla Öncü'yü, "Zengin koca avına mı çıktın? Seni gebertirim. Tanıdığım bütün aşiret ağalarını kapına yığacağım" diye tehdit etti. Öncü de, "Seni paramparça edeceğim" diye karşılık verdi.

Taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi oldu. Savcılık, iki kadın için de karşılıklı hakaret ve tehdit suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Modacı Melisa Özmen nişanlısıyla arasını açan kızı tehdit etti!
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