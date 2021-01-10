Bir yıllık aşkta mutlu son

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ile bir yıldır flört ettiği iş adamı Kaan Demirağ, önceki akşam aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Aslışah Alkoçlar, modacı Özgür Masur'un hazırladığı mavi bir elbise giyerken, ablası Neslişah Alkoçlar siyah kıyafeti ile oldukça şıktı.Torununun mutlu gününü gören Hülya Koçyiğit, törende duygusal anlar yaşadı. Chocolate@ events'ın hazırladığı Aslışah ve Kaan'ın baş harflerinden oluşan ışıklı süslemeler de geceye renk kattı