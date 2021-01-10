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Şarkıcı 50 bin liramı geri verin

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 10.1.2021 ABONE OL
Şarkıcı Edis 50 bin liramı geri verin
Şarkıcı Edis ile bir dönem menajerliğini yapan Bon Prodüksiyon adlı şirket arasında sular durulmuyor. Edis, kendisini sahte imzayla dolandırdığını iddia ettiği şirkete, bu kez de şampuan reklamı ücretinin tamamını kendisine vermeyerek 50 bin lirasını himayelerinde tuttuğu iddiasıyla alacak davası açtı. Genç şarkıcı, imzaladıkları sözleşmede bu durumun açıkça görüldüğünü anlatıp parasının ödenmesini talep etti.

Şarkıcı Edis'i şöhrete kavuşturduklarını ve borç verdiklerini ileri süren menajerlik şirketi, 3,5 milyon liralık alacağı için dava açmış, şarkıcı hakkında ihtiyati haciz kararı verilmişti. Ancak Asliye Ticaret Mahkemesi bu haczi kaldırmıştı.
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Şarkıcı Edis 50 bin liramı geri verin
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