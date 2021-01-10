SON DAKİKA HABER: Seren Serengil'in paylaşımları başını yaktı! 2.5 yıl hapsi isteniyor...

Son dakika: Ünlü sunucu Seren Serengil magazin dünyasında bir erkeğin sevgilisiyle ayrıldıktan sonra sevgilisinin annesiyle birlikte olduğunu ima eden bir paylaşım yaptı. Serengil'in söz konusu paylaşımı ünlü iş insanı Can Tanrıyar'ı rahatsız etti. Çünkü iddiaya göre Can Tanrıyar'ın eski sevgilisi Petek Dinçöz'ün annesiyle ilişki yaşadığı yıllar önce iddia edilmiş, Tanrıyar söz konusu iddialar sonrası yüklü miktarda tazminatlar kazanmıştı.