‘Dünyanın en güzel kadını sensin’

Ünlü işadamı ve AS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, bir kez daha eşi Ebru Şallı'nın gönlünü fethetti. Hem iş, hem de tatil için Los Angeles'ta bulunan ikili, önceki gün Miami'ye geçti. Burada da birkaç gün kalacak ikiliden Akkuş, eşine romantik bir jest yaptı. Özel bir uçak kiralayan Akkuş, kuyruğuna İngilizce 'You are the most beautiful woman. I love you' (Dünyanın en güzel kadınısın. Seni seviyorum) diye yazdı. Yaklaşık bir saat havada kalan uçağı gören Türkler bu anları sosyal medyada paylaştı.