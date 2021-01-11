‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasına katılan görme engelli Pelin Tekin: Engelim hayata küsmek için sebep değil

atv'de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına katılan görme engelli Pelin Tekin, gösterdiği başarı ile 30 bin TL aldı. Damar yolu iltihabı olarak bilenen Lupus hastası olan Tekin, 15 yaşında görme yetisini tamamen kaybetti.Tekin, henüz lise öğrenimine yeni geçmek üzereyken tedavi görmek amacıyla eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Ancak Tekin ilk önce liseyi, ardından da üniversiteyi bitirdi. Üniversite eğitimi esnasında Esenler Belediyesi tarafından ücretsiz verilen Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) hazırlık kursu sonrası ilk tercihine girmeyi başardı.Pelin Tekin, hastalığı sürecinde yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: "Dokunarak bir şeyi anlamayı, yavaş adımlar atarak yürümeyi yavaş yavaş öğrendim. Çok düştüm, çok ortopedi servisini ziyaret ettim. Hayatımız çok zor ama ben bunu ajite etmekten hoşlanmıyorum. Bu hayata küsmek ya da karalar bağlamak için bir sebep değil."