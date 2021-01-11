Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan üzücü haber geldi. 44 yaşındaki Okan Karacan, koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından duyurdu. Hastalığı ağır geçirdiği için hastaneye kaldırılan ve tedavisine hastanede devam edilecek olan Karacan, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Okan Karacan, Instagram hesabından sağlık durumunu ise şöyle anlattı: Sevgili dostlar covid19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım ama ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın."

Koronavirüse yakalanan Okan Karacan durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı! 'Dualarınızı eksik etmeyin' | Video

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 16 Nisan 1977 yılında İstanbul'da Makina mühendisi sanayici bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi'nde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği Müzikoloji bölümünü bitirerek öğrenimini tamamladı.

Girişimci ruhu ve öğrenme arzusu hiç bitmeyen Okan Karacan; profesyonel aşçılık, satış ve pazarlama sertifikasyonlarına da sahiptir. Küçük yaşlarda tanınma arzusu ile başlayan şöhretli olma isteği; aile içerisinde ve arkadaş çevresince desteklenmiş, ilerleyen yıllarda tüm ülkenin tanıyacağı bir sanatçı olmasına katkı sağlamıştır. Okul yıllarında kurduğu kapalı devre radyo yayını, çok sesli koro koristliği, öğrenci birliği başkanlığı, milli olimpiyat kurulu üyeliği ve liseler arası tiyatro yarışmasında aldığı 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü gibi birçok başarı ile geleceğin girişimcisi olacağının haberini vermiştir.