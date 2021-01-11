Ünlü spiker ve model Dilay Korkmaz ile cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Faruk Sabancı, yaz aylarında aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkları aylardır doludizgin devam eden çiftten üzücü haber geldi.
Yaz boyunca birlikte tatil yapan ve basına görünmemek için büyük çaba sarf eden çiftin ilişkisi, Hürriyet'in haberine göre tarih olmuş!
Faruk Sabancı'nın aşk hayatıyla değil, sadece müzik kariyeriyle gündeme gelmek istemesi ise buna neden olarak gösterilmişti.
Ne kadar gözlerden uzak yaşasalar da belli ki ilişkilerine nazar değmiş! Dilay Korkmaz'ın Faruk Sabancı'nın kıskançlıklarından bunalarak ilişkiyi bitirdiği söyleniyor.
Sabancı'nın hayatına çok müdahale ettiği Dilay Korkmaz'ın kariyerine daha fazla odaklanmak istediği de gelen bilgiler arasında. Çift, birbirlerini daha fazla yıpratmadan ayrı yollara gitmeye karar vermiş.