Son dakika: Şeyma Subaşı'ndan 'Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp... ' sözlerine dava!

Adana Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Hüseyin Sözlü, sosyal medya hesabından yaptığı geçtiğimiz aylarda bir paylaşım yaptı. Yeniden başkanlık için yarışan ve seçimi %42,83 oy ile ikinci sırada tamamlayan Sözlü, "Bilcümle taklacılar, Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!" ifadelerini kullandı.

O SÖZLERİ İHBAR ETTİ

Bunun üzerine gündeme bomba gibi düşen Şeyma Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kişilik haklarının rencide edildiğini, kamuoyunda tanınmış biri kişi olarak Sözlü'nün bu sözleri nedeniyle küçük düşürüldüğünü ve itibarının zedelendiğini belirtti. Subaşı'nın ihbarı üzerine Hüseyin Sözlü hakkında soruşturma başlatıldı.

ŞEYMA RAHATSIZ OLMAMIŞTI SAVUNMASI

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sözlü, belirtilen paylaşımı kendisinin yaptığını, değişik sitelerde bu başlık tarzında haberlerin yapılmış olduğunu, Şeyma Subaşı'nın bu haberlerden rahatsızlık duymadığını fakat kendisinin eleştiri amaçlı yaptığı kesinlikle hakaret ve rencide amacı gütmediği paylaşımından dolayı neden şikayetçi olduğunu anlayamadığını, kesinlikle hakaret kastı ile paylaşım yapmadığını beyan etti.