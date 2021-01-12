50. Sanat Yılı Konseri albümü yayında

Usta sanatçı Selami Şahin, 50 yılı aşkındır biriktirdiği anılarını 50. Sanat Yılı Konseri Albümünü sevenleriyle buluşturdu. Yayınlandıktan kısa bir süre sonra dijital platformlarda yoğun ilgi gören albümde Şahin, 25 şarkının canlı performans kayıtlarını Semih Erdoğan şefliğindeki SemiJazz Orkestrası ve ayrıca İstanbul Strings ekibi eşliğinde yorumladı. Son dönemde sosyal medyada en çok paylaşılan albümlerden biri olan 50. Sanat Yılı Konseri albümünde yer alan şarkıların canlı performans videoları ise Selami Şahin YouTube kanalında yayınlandı.