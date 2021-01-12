Burak Yörük ile Elif Aksu ayrıldı mı? Birbirlerini silen Burak Yörük ve Elif Aksu hakkında flaş iddia!

Ünlü oyuncu Burak Yörük, bir süredir 2018'de Ibiza'da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanınan Türk model Elif Aksu ile aşk yaşıyordu. Ancak çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
AYRILDILAR MI?
Bir dönem Neymar ile oynadığı reklam filmiyle de gündeme gelen Aksu'nun, Yörük ile ilişkisini bitirdiği öne sürüldü. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması da ayrılık iddialarını güçlendirdi.
"ARKADAŞIZ" DEMİŞTİ
Yörük'ün Londra Metrosu'ndaki bu fotoğrafını Elif Aksu'nun çektiği konuşuluyordu. Aksu, yaptığı açıklamada, "Evet, o fotoğrafı ben çektim ama arkadaşız. Birlikte değiliz" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin kısa bir süre sonra aşk yaşadığı öğrenilmişti.
ELİF AKSU KİMDİR?
Türkiye, Elif Aksu'yu 2018'de Ibiza'da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanıdı. Uyuşturucu kullandıktan sonra sevgilisinin yaklaşık 600 bin dolar değerindeki Ferrari'si ile kaza yaptı. Sonrasında ise özel jetle adadan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Hem uyuşturucudan hem de ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı. Erkek arkadaşı ise Elif'in mahkemeye dahi çıkarılmasını beklemeden uçağına atlayıp Londra'ya kaçtı. Filmleri aratmayan olay İspanyol, İngiliz basınının yanısıra Türkiye gündeminde de geniş yer buldu.
Aksu, "Ferrari'siyle kaza yapıp sevgilisinin özel uçağıyla kaçarken yakayı ele veren manken" başlığıyla haberlere konu oldu.