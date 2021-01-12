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ile ayrıldı mı? Birbirlerini silen Burak Yörük ve Elif Aksu hakkında flaş iddia!

Rol aldığı dizilerdeki başarısı ve yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu , bir süredir Avusturya'da yaşayan Türk model ile aşk yaşıyordu. Ancak çiftin sosyal medyada birbirlerini sildiği görüldü. Hal böyle olunca Burak Yörük ile Elif Aksu'nun ayrıldığı öne sürüldü. İşte Burak Yörük-Elif Aksu ilişkisindeki tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 17:27 ABONE OL
Burak Yörük ile Elif Aksu ayrıldı mı? Birbirlerini silen Burak Yörük ve Elif Aksu hakkında flaş iddia!

Ünlü oyuncu Burak Yörük, bir süredir 2018'de Ibiza'da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanınan Türk model Elif Aksu ile aşk yaşıyordu. Ancak çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

AYRILDILAR MI?

Bir dönem Neymar ile oynadığı reklam filmiyle de gündeme gelen Aksu'nun, Yörük ile ilişkisini bitirdiği öne sürüldü. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması da ayrılık iddialarını güçlendirdi.

"ARKADAŞIZ" DEMİŞTİ

Yörük'ün Londra Metrosu'ndaki bu fotoğrafını Elif Aksu'nun çektiği konuşuluyordu. Aksu, yaptığı açıklamada, "Evet, o fotoğrafı ben çektim ama arkadaşız. Birlikte değiliz" ifadelerini kullanmıştı. Çiftin kısa bir süre sonra aşk yaşadığı öğrenilmişti.

ELİF AKSU KİMDİR?

Türkiye, Elif Aksu'yu 2018'de Ibiza'da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanıdı. Uyuşturucu kullandıktan sonra sevgilisinin yaklaşık 600 bin dolar değerindeki Ferrari'si ile kaza yaptı. Sonrasında ise özel jetle adadan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Hem uyuşturucudan hem de ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı. Erkek arkadaşı ise Elif'in mahkemeye dahi çıkarılmasını beklemeden uçağına atlayıp Londra'ya kaçtı. Filmleri aratmayan olay İspanyol, İngiliz basınının yanısıra Türkiye gündeminde de geniş yer buldu.

Aksu, "Ferrari'siyle kaza yapıp sevgilisinin özel uçağıyla kaçarken yakayı ele veren manken" başlığıyla haberlere konu oldu.

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Burak Yörük ile Elif Aksu ayrıldı mı? Birbirlerini silen Burak Yörük ve Elif Aksu hakkında flaş iddia!
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