Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 12 Ocak 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Ocak 2021 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Ocak 2021 Salı burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "''HAYIR'' DİYEMEMEK" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Venüs-Chiron karesi dünyadaki siyasi liderlerin ve ülke yönetimlerinin önemli sınavlardan geçebileceğini işaret ediyor. Sosyal devlet anlayışı, seçme ve seçilme, eşitlik gibi konular özellikle de sosyal medya mecralarından dünyanın her yerinde dile getirilebilir. 1949 yılında Merkür Retrosu'nda kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin pandemiyi tekrardan yaşadığına tanıklık edebiliriz.
Koç: Bir süredir aklında olan estetik konusunda adımlar atacaksın. Araştırmalarını yoğunlaştıracak, arkadaşlarından tavsiyeler alacaksın.
Boğa: Karantinada evde kalmak sana yaramadı ve kilo almaya başladın. Bu kilolardan kurtulmak için bir an önce spora başlamak istiyorsun.
İkizler: Evli bir İkizler burcuysan, eşine sürprizler hazırlamak için güzellik salonuna gidip hazırlıklar yapabilirsin.
Yengeç: Bu sene tatil yapamamış olmak üzerindeki kafandaki olumsuz düşünceleri atamamana sebep oldu.
Aslan: Aksesuarlara karşı bir ilgin var. Kimsede olmayan aksesuarlar bir şekilde bulup takıyorsun. Emin ol ki bu takılar senden başkasına bu kadar çok yakışmaz
Başak: Son yıllarda doğum yapmış bir Başak burcuysan, estetik ile ilgili araştırmalar yapabilirsin.
Terazi: Son zamanlardaki koşuşturmalardan kendine fazla vakit ayıramadın. Çalışmadığın bu günü tamamen kendine ayırmak istiyorsun.
Akrep: Çalışma şeklinin evden çalışmaya dönmüş olması sana çok iyi gelmedi. Aldığın kilolardan dolayı mutsuz olduğunu yakın arkadaşına söyleyebilirsin.
Yay: Son günlerde çevrendeki herkesin sana dikkat kesildiğinin farkındasın. Kendinde değişim istediğin bir gün.
Oğlak: Çevrende estetik yapanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Estetiğe karşı ilgili olan seni daha fazla ilgilendirecek.
Kova: Rutin olarak yaptığın işlerden çok sıkıldın. Farklı deneyimler yaşamak isteyebilirsin. Kalbinizin aşkla dolduğu bir gün.
Balık: Eskiden çokça gittiğin alışveriş merkezine gidebilirsin. Maaşını yeni almış olman, içindeki alışveriş istediğini daha da fazla arttırıyor.
''HAYIR'' DİYEMEMEK
Çevremizle her zaman iletişim halinde oluruz. Bu durum hayatımızın her anı için geçerlidir. Peki, onların her istediğini yapmak zorunda mıyız? Tabii ki hayır… O zaman, insanların isteklerine neden "hayır" diyemiyoruz? Bu konu üzerine kaleme aldığım yazıda, kafamızdaki soru işaretlerini dağıtmak niyetindeyim…
Doğru İletişim Her İnsanın Boynunun Borcu
İnsanlarla iletişim içerisindeyiz. Girdiğimiz bu iletişim asla tek taraflı bir şekilde düşünülmemeli. İletişimin yaratmış olduğu ilişkilerimiz gereği hepimizin birbirinden istekleri olur. Ama herkesin isteğini gerçekleştirmek gibi bir güce ve lükse sahip değiliz. İnsanların isteklerine odaklanmak, kendi hayatımızı olumsuz etkiler. Başkalarını düşünmekten kendimizi düşünemez oluruz. Aldığımız nefes, geçirdiğimiz her saniye bize ait. Bunun farkına varmalıyız.
Neden Hayır Diyemeyiz?
Bazı soruların cevapları bizim için kolay olmaz. Cevap verene kadar aklımızda çeşitli düşünceler dolaşıp dururken, bizler neden hayır diyemiyoruz?
Çevremizle kurduğumuz bağlantılar her zaman sağlıklı olmayabilir. Duygularımızı suistimal edecek olan kişilerde yok değil. Bu durumun sonuçlarına istek de istemesek de katlanmamız gerekebilir. Kötü sonuçlara maruz kalmamak için duygularımız ile hareket etmekten kaçınmalıyız. Bedelini ödemek istemeyeceğimiz, pişman olacağımız bir davranışı yapmamalıyız.
Kova Çağında İletişime İhtiyacımız Var
Hep çevremizden bahsediyoruz. Konu bizi oraya doğru yönlendiriyor. Yakın arkadaşlarımızın ve çevremizin baskısından kaçınmak isteyebiliriz. Yalnız kalma korkusu yaşayabilir, belki de ''bencil'' olarak anılabiliriz çevremizde... Böyle bir durumda olmayı kim ister ki? Kendimizi yanlış anlatmayı istemeyiz oysa ki bizim de anlaşılmaya ihtiyacımız var. Birbirimizle iletişime geçmeye ihtiyacımız var. Çıkara dayalı olmayan, samimi ilişkilere…,
Sürekli Hale Gelebilir
Belli bir süre sonra hayır diyememek sürekli hale gelebilir. Boşvermişlik ile birlikte ''hayır'' kelimesini hayatımızdan bile çıkartabiliriz. Unutmayın ki dış dünya sizden daha değerli değil. Kendimize karşı duyduğumuz değeri başka kişilerle mukayese etmek bu konuda düşebileceğimiz en büyük yanlışlardan.