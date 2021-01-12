Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 12 Ocak 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Ocak 2021 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Ocak 2021 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "''HAYIR'' DİYEMEMEK" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 OCAK 2021 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Chiron karesi dünyadaki siyasi liderlerin ve ülke yönetimlerinin önemli sınavlardan geçebileceğini işaret ediyor. Sosyal devlet anlayışı, seçme ve seçilme, eşitlik gibi konular özellikle de sosyal medya mecralarından dünyanın her yerinde dile getirilebilir. 1949 yılında Merkür Retrosu'nda kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin pandemiyi tekrardan yaşadığına tanıklık edebiliriz.

Koç: Bir süredir aklında olan estetik konusunda adımlar atacaksın. Araştırmalarını yoğunlaştıracak, arkadaşlarından tavsiyeler alacaksın.

Boğa: Karantinada evde kalmak sana yaramadı ve kilo almaya başladın. Bu kilolardan kurtulmak için bir an önce spora başlamak istiyorsun.

İkizler: Evli bir İkizler burcuysan, eşine sürprizler hazırlamak için güzellik salonuna gidip hazırlıklar yapabilirsin.

Yengeç: Bu sene tatil yapamamış olmak üzerindeki kafandaki olumsuz düşünceleri atamamana sebep oldu.

Aslan: Aksesuarlara karşı bir ilgin var. Kimsede olmayan aksesuarlar bir şekilde bulup takıyorsun. Emin ol ki bu takılar senden başkasına bu kadar çok yakışmaz

Başak: Son yıllarda doğum yapmış bir Başak burcuysan, estetik ile ilgili araştırmalar yapabilirsin.