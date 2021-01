Burç yorumlarınızda bugün ne var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 12 Ocak 2021 Salı

''HAYIR'' DİYEMEMEK

Çevremizle her zaman iletişim halinde oluruz. Bu durum hayatımızın her anı için geçerlidir. Peki, onların her istediğini yapmak zorunda mıyız? Tabii ki hayır… O zaman, insanların isteklerine neden "hayır" diyemiyoruz? Bu konu üzerine kaleme aldığım yazıda, kafamızdaki soru işaretlerini dağıtmak niyetindeyim…