Irmak Ünal ile Doğa Hergenç’in aşkı bitti mi?

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kendi gibi oyuncu kızı Irmak Ünal ile sevgilisi Doğa Hergenç’ten gelen ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Irmak Ünal çocukları Kayla ve Vadi’nin babası Emre Karabacak’tan 2017’de boşanmıştı. Üç yıllık süren yalnızlığına iş insanı Doğa Hergenç ile 2019’da nokta koymuş, sevgilisinin ailesi ile bile tanışmıştı. İddiaya göre; ayrılık kapıyı çaldı. Irmak Ünal konuya dair konuşmak istemedi.
Giriş Tarihi: 12.1.2021 11:02Son Güncelleme: 12.1.2021 11:03ABONE OL
Irmak Ünal daha önce iki kere evlenip boşandı.
3 yıl süren yalnızlığını Doğa Hergenç ile noktalamıştı.
Posta'nın haberine göre; Çifti herkes birbirine çok yakıştırıyordu ancak iddiaya göre 2 yıllık aşk bitti.
Irmak Ünal çocukları Kayla ve Vadi'nin babası Emre Karabacak'tan 2017'de boşanmıştı.
Üç yıllık süren yalnızlığına iş insanı Doğa Hergenç ile 2019'da nokta koymuş, sevgilisinin ailesi ile bile tanışmıştı.