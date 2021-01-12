Melis İşiten'le barışıp barışmadığı merak ediliyordu ama... Uraz Kaygılaroğlu'nun son paylaşımı kafaları karıştırdı!

Kaygılaroğlu, Gamze Okutucu ile samimi bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bu paylaşım kimileri tarafından aşk olarak yorumlansa da, oyuncunun fanları Gamze Okutucu ile Uraz Kaygılaroğlu'nun yakın arkadaş olduğunu vurguladı.