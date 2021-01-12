Melis İşiten'le barışıp barışmadığı merak ediliyordu ama... Uraz Kaygılaroğlu'nun son paylaşımı kafaları karıştırdı!

Şimdilerde 'Sefirin Kızı' dizisinde Gediz karakterine hayat veren ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Snob Magazin'in haberine göre; 2019 yılında meslektaşı Melis İşiten'le 5 yıllık evliliğini bitiren Uraz Kaygılaroğlu, gönlünü menajer Gamze Okutucu'ya kaptırdı. Yakışıklı oyuncunun son paylaşımı da bu iddiaları doğrular nitelikte.
Kaygılaroğlu, Gamze Okutucu ile samimi bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak bu paylaşım kimileri tarafından aşk olarak yorumlansa da, oyuncunun fanları Gamze Okutucu ile Uraz Kaygılaroğlu'nun yakın arkadaş olduğunu vurguladı.
Diğer yandan eski eşler Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, yılbaşını kızlarıyla birlikte geçirince barışma iddiaları ortaya atılmıştı.
İkilinin ilişkilerine yeniden başlayıp başlamadığı merak konusu olmuştu.
GAMZE OKUTUCU KİMDİR?
Gamze Okutucu, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İspanya'da öğrenim hayatına devam etti, film festivallerinde sponsorluk ve etkinlik organizasyonu alanlarında çalıştı. Ardından freelance sanatçı menajerliği ve etkinlik organizasyonları yapan Okutucu, 2017 yılından itibaren Önem Günal Menajerlik ajansı bünyesinde Reklam ve Basın Danışmanlığı yanı sıra oyuncu menajerliği yapıyor.