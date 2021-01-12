Sabri Sarıoğlu ile Yağmur Sarıoğlu temiz havanın tadını çıkardı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu ve kızı Sera ile Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı.

AVM içinde bulunan bir kahveciden kahve alan çift daha sonra sahile inerek güzel havanın tadını çıkarırken muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayarak objektiflere poz verdi.

Çift yeni yıl dileklerinde bulunun Sarıoğlu çifti "7'den 70'e herkesin en başta sağlık, huzur, mutluluk dolu ve bol kazançlı bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz" dedi. Açık havanın tadını çıkaran tecrübeli futbolcu ve ailesi bir süre daha alışveriş yaptıktan sonra vale noktasından araçlarını alarak alışveriş merkezinden ayrıldılar.