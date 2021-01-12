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ile temiz havanın tadını çıkardı!

2010 yılında pilot ile evlenen futbolcu 'de objektiflere takıldı. Çift yeni yıl dileklerinde bulundu. Yağmur Sarıoğlu ve Sabri Sarıoğlu “7’den 70’e herkesin en başta sağlık, huzur, mutluluk dolu ve bol kazançlı bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz" dedi. Açık havanın tadını çıkaran tecrübeli futbolcu ve ailesi bir süre daha alışveriş yaptıktan sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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Giriş Tarihi: 12.1.2021 13:07 Son Güncelleme: 12.1.2021 13:09 ABONE OL
Sabri Sarıoğlu ile Yağmur Sarıoğlu temiz havanın tadını çıkardı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu ve kızı Sera ile Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı.

AVM içinde bulunan bir kahveciden kahve alan çift daha sonra sahile inerek güzel havanın tadını çıkarırken muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayarak objektiflere poz verdi.

Çift yeni yıl dileklerinde bulunun Sarıoğlu çifti "7'den 70'e herkesin en başta sağlık, huzur, mutluluk dolu ve bol kazançlı bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz" dedi. Açık havanın tadını çıkaran tecrübeli futbolcu ve ailesi bir süre daha alışveriş yaptıktan sonra vale noktasından araçlarını alarak alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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Sabri Sarıoğlu ile Yağmur Sarıoğlu temiz havanın tadını çıkardı!
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