Sevgilisini darbettiği iddia edilmişti... Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakim karşısında!

"Kapıya yöneldiğimde önüme geçti kapıyı kilitledi. Anahtarı elimden alarak üzerime saldırdı. Birbirimize zararımız olmasın diye ellerinden tutarak anahtarı almaya çalıştım. Üzerimdeki tişörtün yırtılmasıyla elim refleksle hareket etti. Kendisini yere bıraktı 'Burnum.' diye bağırdı. Her şeyi bırakarak 'Ne oldu?' diye kendisine hamle yaptım. Yüzünü gözünü yıkadım 'Hastaneye götüreyim.' dedim. Beraber acile girdik, beni içeri almadılar."

Sanık Arkun, müştekiye küfür etmediğini öne sürerek, "Bilakis ben sürekli kendisinden hakaret gördüm. Müştekinin kapıyı kilitleyerek evden gitmesine izin vermediğim iddiasını kabul etmiyorum. Yumruk attığım iddiası da doğru değildir. Burnuna aldığı darbe boğuşma esnasında istemeyerek oluşmuş bir darbedir." ifadelerini kullandı.