Haberler Günaydın Haberleri Son dakika: Hande Erçel Kerem Bürsin'in kolları arasında! Samimi hallerini arkadaşlarının paylaşımı ele verdi!

: 'in kolları arasında! Samimi hallerini arkadaşlarının paylaşımı ele verdi!

ile 'den aşk dedikodularını alevlendiren bomba fotoğraf! kulisleri bu haberini konuşuyor. ile ayrılığının ardından partneri Kerem Bürsin ile yakıştırılan ve ile aşk haberlerine konu olan Hande Erçel yine gündemde. Hande Erçel ile yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin çıkan aşk dedikodularını ne kadar yalanlasa da birbirlerine yakınlıkları dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz veren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi halleri ikili arasında aşk var dedirtti. İşte Hande Erçel'in Kerem Bürsin'in koları arasındaki o pozu...

Giriş Tarihi: 12.1.2021 10:27 Son Güncelleme: 12.1.2021 10:33 ABONE OL
Son dakika: Hande Erçel Kerem Bürsin'in kolları arasında! Samimi hallerini arkadaşlarının paylaşımı ele verdi!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel, 3 yıl süren ilişkilerini geçen aylarda sonlandırmıştı. Nikah masasına oturması beklenen çiftten gelen ayrılık haberi Erçel ve Dalkılıç hayranlarını şaşırtmıştı.

Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in adı son olarak rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı anılan Hande Erçel'i takipten çıkarmasıyla birlikte anılmıştı.

Güzel oyuncudan bu hamleye yanıt gecikmemiş, Hande Erçel eski aşkını silmekle de kalmayarak engeli basmıştı.

Arkadaş kalacaklarını söyleyen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın bu hamleleri "Kerem Bürsin'le aşk iddiaları doğru mu?" sorularını da akıllara getirmişti.

Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından partneri Kerem Bürsin ile yakıştırılan ve samimi halleri ile aşk haberlerine konu olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden gündem oldu.

Hande Erçel ile yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin çıkan aşk dedikodularını ne kadar yalanlasa da birbirlerine yakınlıkları dikkatlerden kaçmıyor.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den aşk dedikodularını alevlendiren bomba bir fotoğraf geldi.

Son olarak rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz veren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi halleri ikili arasında aşk var dedirtti.

İşte Hande Erçel'in Kerem Bürsin'in koları arasındaki o pozu...

Hande Erçel'in Kerem Bürsin'in kollarındaki fotoğrafını görenler "Bunlar bal gibi aşık' yorumları yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Bürsin, 'Kalbim boş değil' sözleriyle dikkat çekmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hande Erçel Kerem Bürsin'in kolları arasında! Samimi hallerini arkadaşlarının paylaşımı ele verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA