Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel, 3 yıl süren ilişkilerini geçen aylarda sonlandırmıştı. Nikah masasına oturması beklenen çiftten gelen ayrılık haberi Erçel ve Dalkılıç hayranlarını şaşırtmıştı.
Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in adı son olarak rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı anılan Hande Erçel'i takipten çıkarmasıyla birlikte anılmıştı.
Güzel oyuncudan bu hamleye yanıt gecikmemiş, Hande Erçel eski aşkını silmekle de kalmayarak engeli basmıştı.
Arkadaş kalacaklarını söyleyen Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın bu hamleleri "Kerem Bürsin'le aşk iddiaları doğru mu?" sorularını da akıllara getirmişti.
Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından partneri Kerem Bürsin ile yakıştırılan ve samimi halleri ile aşk haberlerine konu olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin yeniden gündem oldu.
Hande Erçel ile yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin çıkan aşk dedikodularını ne kadar yalanlasa da birbirlerine yakınlıkları dikkatlerden kaçmıyor.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den aşk dedikodularını alevlendiren bomba bir fotoğraf geldi.
Son olarak rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz veren Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi halleri ikili arasında aşk var dedirtti.
İşte Hande Erçel'in Kerem Bürsin'in koları arasındaki o pozu...