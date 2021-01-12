Son dakika: Nişanlısı Mina Başaran’ı uçak kazasında kaybetmişti! Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı aşkının ilk karesi ortaya çıktı...

Aşk acısını kalbine gömüp Emin Çiftçi ile 21 Temmuz 2016'daki düğünü son anda iptal olduktan sonra kimseyle flört etmeyen Nazlı Çarmıklı ile yeni bir aşka yelken açan Murat Gezer'in çok da mutlu olduğunu duymuştum.