Son dakika: Nişanlısı Mina Başaran’ı uçak kazasında kaybetmişti! Murat Gezer ile Nazlı Çarmıklı aşkının ilk karesi ortaya çıktı...

Geçen pazartesi yeni yılın ilk aşk bombasını patlatmış; 14 Nisan 2018'deki düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı Mina Başaran'ı feci jet kazasında kaybeden Murat Gezer'in 2.5 yıllık yasına son verdiğini yazmıştım.
Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönüşte yaşanan uçak kazasında yaşamını yitiren nişanlısı Mina Başaran'ın yasını tutan Murat Gezer, sonunda acısını kalbine gömmeyi başarmış yeni bir aşka yelken açmıştı.
Aşk acısını kalbine gömüp Emin Çiftçi ile 21 Temmuz 2016'daki düğünü son anda iptal olduktan sonra kimseyle flört etmeyen Nazlı Çarmıklı ile yeni bir aşka yelken açan Murat Gezer'in çok da mutlu olduğunu duymuştum.