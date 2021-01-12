Yetkili serviste hasar kavgası!

Bankacı Nurşin S., lüks aracını periyodik bakım için oyuncu Sibel Turnagöl ile eşi Mehmet Çelik'in sahibi olduğu otomotiv şirketine götürdü. Ancak bakım sırasında kaza yaşandı ve araçta hasar oluştu. Müşteri de yetkilileri polis merkezine şikayet etti. Turnagöl, kazada kusurlu olduklarını kabul edip Nurşin S.'ye, 28 bin lira daha vermesi karşılığında aynı marka aracın bir üst modelini teklif etti. Turnagöl'ün teklifini kabul etmeyen müşteri, sorumluların cezalandırılmasını isteyerek şikayetçi oldu.