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Yetkili serviste hasar kavgası!

Bankacı ., lüks aracını periyodik bakım için oyuncu ile eşi 'in sahibi olduğu otomotiv şirketine götürdü. Ancak bakım sırasında kaza yaşandı ve araçta hasar oluştu. Eski oyuncu Sibel Turnagöl, kazada kusurlu olduklarını kabul edip, 28 bin lira daha vermesi karşılığında aynı marka aracın bir üst modelini teklif etti ama Nurşin S.'yi şikayetinden vazgeçiremedi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Yetkili serviste hasar kavgası!
Bankacı Nurşin S., lüks aracını periyodik bakım için oyuncu Sibel Turnagöl ile eşi Mehmet Çelik'in sahibi olduğu otomotiv şirketine götürdü. Ancak bakım sırasında kaza yaşandı ve araçta hasar oluştu. Müşteri de yetkilileri polis merkezine şikayet etti. Turnagöl, kazada kusurlu olduklarını kabul edip Nurşin S.'ye, 28 bin lira daha vermesi karşılığında aynı marka aracın bir üst modelini teklif etti. Turnagöl'ün teklifini kabul etmeyen müşteri, sorumluların cezalandırılmasını isteyerek şikayetçi oldu.
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Yetkili serviste hasar kavgası!
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