‘Zarif kalem’ın 72 eserı sergıde buluştu

HAT sanatının zarif kalemi Ali Alparslan'ın 72 eserinden oluşan ilk şahsi sergisi, vefatının 15'inci yılında, Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluştu. Sergiyi ziyaret eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bu sergi hem Fatih, hem İstanbul için çok kıymetli" dedi. Açılışa AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu, Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan, Prof. Dr. Sacit Açıkgözoğlu, Doç. Dr. Ali Rıza Özcan, Doç. Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner de katıldı. 29 Ocak'a kadar açık kalacak sergide Alparslan'ın öğrencilerinden temin edilen; Talik, Şikeste Talik, Celî Dîvâni, Dîvâni ve Rık'a yazıları bir araya getirildi.