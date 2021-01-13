Bakanlıktan 451 özel tiyatroya 14 milyon TL destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara 2021 yılında toplam 14 milyon 455 bin lira destek verecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatrolara sağlanan destek miktarı bir önceki sezonla kıyaslandığında yaklaşık 3.5 kat arttı. Böylece 2019-2020 sezonunda 6 milyon 100 bin lira olan rakam, dijital tiyatro destekleriyle toplam 21.5 milyona ulaştı.Salgın sürecinde özel tiyatrolara nefes aldırabilmek üzere, projeler kapsamında, yeni yılın ilk destek paketi olarak verilecek bu rakamla birlikte toplam destek miktarı da 36 milyon lira oldu. 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' projesinin Ocak ayı turneleri için de 41 özel tiyatroya toplam 1 milyon 910 bin lira verilecek. Bakanlığın projeler kapsamındaki destek miktarı böylece 451 özel tiyatro için toplam 14 milyon 455 bin liraya ulaşacak.