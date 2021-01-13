Burcunuz bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Ocak 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Ocak 2021 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "YILIN İLK YENİAY'I OĞLAK BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Bugün Türkiye saatiyle 07:00'de yılın ilk Yeniay'ı Oğlak burcunda başlayacak! Türkiye'ye mal olmuş önemli şirketlerin içsel yönetimlerindeki birtakım kırılmalara tanıklık edebiliriz. 4 Şubat 2004'te Kova burcu döngüsünde kurulan Facebook, dijital diktatörlüğün ilk adımlarını atarken verilerini devlete sattığı ifşa olacak.

Koç: 09.00 ile 18.43 saatleri arasında Ay boşlukta hareket ediyor. Güne uykunu alamamış bir şekilde başlayabilirsin.

Boğa: Düşündüğün şeyleri iki kere düşünüp uygulamalısın. Ay'ın boşlukta hareket etmesi bugün dalgınlıklara sebep olabilir.

İkizler: Karar alma aşamasındaki belirsizlikler bugün yakanı bırakmayacak. Kararsızlık bugünü bambaşka yapabilir.

Yengeç: 09.00-18.43 saatleri arasında ay boşlukta hareket edecek. Maddi konularsa beklediğin haberin gelmemiş olması seni fazlasıyla düşündürüyor.

Aslan: Gündelik işlerini bir an önce bitirmek isteyeceksin. Alışveriş planını buna göre yaptın. Fakat Ay'ın boşlukta hareket etmesi seni fazlasıyla meşgul edecek.

Başak: Yakın bir arkadaşından aldığın cesaret ile birlikte hayallerindeki işi yapmak adına işe koyulabilirsin.