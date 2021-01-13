Burcunuz bugün ne diyor? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Ocak 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Ocak 2021 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Ocak 2021 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "YILIN İLK YENİAY'I OĞLAK BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Bugün Türkiye saatiyle 07:00'de yılın ilk Yeniay'ı Oğlak burcunda başlayacak! Türkiye'ye mal olmuş önemli şirketlerin içsel yönetimlerindeki birtakım kırılmalara tanıklık edebiliriz. 4 Şubat 2004'te Kova burcu döngüsünde kurulan Facebook, dijital diktatörlüğün ilk adımlarını atarken verilerini devlete sattığı ifşa olacak.
Koç: 09.00 ile 18.43 saatleri arasında Ay boşlukta hareket ediyor. Güne uykunu alamamış bir şekilde başlayabilirsin.
Boğa: Düşündüğün şeyleri iki kere düşünüp uygulamalısın. Ay'ın boşlukta hareket etmesi bugün dalgınlıklara sebep olabilir.
İkizler: Karar alma aşamasındaki belirsizlikler bugün yakanı bırakmayacak. Kararsızlık bugünü bambaşka yapabilir.
Yengeç: 09.00-18.43 saatleri arasında ay boşlukta hareket edecek. Maddi konularsa beklediğin haberin gelmemiş olması seni fazlasıyla düşündürüyor.
Aslan: Gündelik işlerini bir an önce bitirmek isteyeceksin. Alışveriş planını buna göre yaptın. Fakat Ay'ın boşlukta hareket etmesi seni fazlasıyla meşgul edecek.
Başak: Yakın bir arkadaşından aldığın cesaret ile birlikte hayallerindeki işi yapmak adına işe koyulabilirsin.
Terazi: Bugün karşına yeni insanlar çıkabilir. Bu insanlar ile olan iletişimin sanki yıllardır birbirinizi tanıyormuşsunuz hissini verebilir.
Akrep: Uzun süredir aklında işini değiştirmek gibi bir düşünce var. Bunun için uygun fırsatı bekliyordun.
Yay: 09.00-18.43 saatlerinde Ay boşlukta hareket ediyor. Dalgın bir görüntü çizeceksin. Bu durum iş yerindeki çalışma arkadaşlarının dikkatinden kaçmayacak.
Oğlak: 09.00-18.43 saatlerinde Ay boşlukta hareket ediyor. İş yerindeki kişilerin üstüne fazla geldiğini düşüneceksin.
Kova: Uzun zamandır yeni insanlarla tanışmaktan imtina ediyordun. Ama bugün uzun bir sürenin ardından yeni insanlarla tanışmak için adımlar atacaksın.
Balık: Yoğun çalışma tempon, Ay'ın boşlukta olduğu bugünde yorgunluğunu daha fazla hissetmene sebep olacak.
YILIN İLK YENİAY'I OĞLAK BURCUNDA
Bugün sabah saatlerinde gerçekleşecek olan Yeniay, Oğlak burcunda olacak. Toprak burcunda etkisini gösterecek olan Yeniay, son 1 buçuk yıldır uğraştığımız konuları da beraberinde getirecek. Eski konuların üzerine, yeni haberleri ortaya koyarak etkisini hissettirecek. Gelin yeni yılın ilk Yeniay'ının yeryüzüne neler taşıyacağına hep birlikte bakalım.
Bilinmezlikler Ortadan Kalkıyor
Yılın ilk Yeniay'ında gizli saklı olan bazı konular gün yüzüne çıkacak. Bütün dünyayı eve kapatan salgının gerçek sahiplerinin aslında kim oldukları, yeni iddialar ve araştırmalar sonucunda bir bir ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra Yeniay da en önemli olay olarak, yeni hedeflerin karşımıza çıkacak olmasını işaret ediyor gök kubbe.
2020'nin İlk Yeniay'ı Etkilerini Hala Hatırlıyoruz
Geçtiğimiz yılın başında, toprak burcunda gerçekleşen Yeniay'ın etkilerini hatırlayanlar bilir. Amerika'nın Yeniay fazında gerçekleşen olaylar hala dün gibi aklımızda. Yine Avustralya'da ortaya çıkan ve aylar süren orman yangınları da 2020 yılında gerçekleşen olaylar arasında… Önceki yıldan itibaren etkisini gösteren, bizleri adeta evlerimize hapseden COVID19 virüsünü de listeye eklemezsek olmaz. Virüsün, laboratuvar virüsü olup olmadığını da bu dönemde yapılan araştırmalar ile öğrenmiş olacağız.
Bugünden itibaren etkisini hissettirmeye başlayacak olan Yeniay, bu olayların arka planında birilerinin olup olmadığını bizlere gösterecek. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını açıklamaları, dünyada büyük yankılar uyandıracak. Hazır olun! Hangi ülkenin hedef olduğunu, yazılıp çizilenler arasında nelerin olacağını da gökyüzü bizlere işaret edebilir.
Eski Konular Tozlu Raflardan İniyor
Ülkemizde neler olacağına bakacak olursak, Plüton, Yeniay ile iş birliği yaparken, ülkemizin astroloji haritasındaki 7. Evi ile ilişkili olacak. Öyle ki;
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