Eşini değil ailesini seçti: Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı

Büyük bir aşkla evlenen Demet Şener- Cenk Küpeli çifti boşandı. İki yıl önce nikah masasına oturan çift, dün Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde yollarını ayırdı. İki isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla dostluklarının süreceğini söyleyip birbirlerine teşekkür etti.Ailesi'nin etkili olduğu söyleniyor. İddialara göre Şener'i gelin olarak istemeyen Küpeli Ailesi, oğullarının düğününe de katılmamıştı. Ayrılık sonrası magazin dünyasında "Cenk, ailesinin baskısına dayanamadı. Ailesini, Demet'e tercih etti" yorumu yapıldı.Boşanmadan saatler sonra Demet Şener'in İstinye'deki evine, eski eşi İbrahim Kutluay geldi. Kutluay, kapıdaki gazetecilere "Benim boşanmadan haberim yoktu. Kızım aradı geldim, onu kahve içmeye götüreceğim" dedi.CENK Küpeli, yaptığı paylaşımda, "Evlilik sonrası arkadaşlığa inanmasam da dualarım hep seninle olacak" dedi. Demet de Cenk Küpeli'nin yaptığı açıklamayı paylaştı.