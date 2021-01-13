Faruk K o iddialara cevap verdi!

"1 MİLYON AZ, SİZ 3 KATINI YAZIN"

Milliyet'in haberine göre; 20 yıl sonra 'Azar Azar' şarkısını yeniden seslendiren Faruk K, reklam filminden bir milyon TL ücret aldığı iddialarına yanıt verdi. "1 milyon az, siz üç katını yazın. O kadar az almadım" diyerek kahkaha attı.