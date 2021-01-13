Faruk K o iddialara cevap verdi!

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Faruk K, Nişantaşı'ndaki kedileri mama verirken görüntülendi. Sokak hayvanlarını besledikten sonra muhabirlerle sohbet eden Faruk K, şarkısı ve yeni reklam filmi hakkında konuştu.
"1 MİLYON AZ, SİZ 3 KATINI YAZIN"
Milliyet'in haberine göre; 20 yıl sonra 'Azar Azar' şarkısını yeniden seslendiren Faruk K, reklam filminden bir milyon TL ücret aldığı iddialarına yanıt verdi. "1 milyon az, siz üç katını yazın. O kadar az almadım" diyerek kahkaha attı.
Kazandığı para hakkında konuşan Faruk K, "Reklam parasıyla anneme küçük bir yazlık aldım. Zaten sokak hayvanlarını her zaman besliyordum. Reklam çekimi olursa daha çok kediyi besleyeceğim diye kendime söz vermiştim, onlara yaklaşık bir yıllık mama stoğu yaptım" dedi.
"PANDEMİDE HEP EVDEYDİM"
Koronavirüs pandemisi döneminde hep evde olduğunu belirten şarkıcı, "Zaten hepimiz doğal olarak evdeyiz, o yüzden sokak hayvanlarımızı unutmayalım" şeklinde konuştu.
90'lı yıllara damgasını vuran Faruk K, kendine has şarkı sözleri ve dansları ile de sık sık magazin gündemine geliyordu.