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oldu!

Ünlü popçu , önceki akşam 'nda objektiflere takıldı. Bir klinikte dişinden olan Hande Yener "Bir süredir olmam gereken bir operasyondu. Anca, şimdi vakit bulabildim" dedi. Yüzündeki şişlikleri maske ile kamufle eden 48 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, daha sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 12:54 Son Güncelleme: 13.1.2021 13:20 ABONE OL
Hande Yener ameliyat oldu!

Hande Yener, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'ndaki bir klinikte yaklaşık altı saat süren bir operasyon geçirdi.

Habertürk'ün haberine göre; Dişinden ameliyat olan Yener, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Keyifli halleriyle dikkat çeken 48 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili "Bir süredir olmam gereken bir operasyondu. Anca, şimdi vakit bulabildim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İbo Show programına konuk olan Hande Yener, duruşu ve oturuşu ile gündem olmuştu.

Yener, gazetecilerin bu durumu hatırlatması üzerine "Ne güzel işte hanım hanımcık otuyordum" şeklinde konuştu.

Yüzündeki şişlikleri maske ile kamufle eden Yener, daha sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.

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Hande Yener ameliyat oldu!
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