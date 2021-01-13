Kerem Bürsin'le Hande Erçel'in samimi pozu olay yaratmıştı... Kerem Bürsin ve Sarp Bozkurt o haberleri ti'ye aldı!

Sarp Bozkurt ise paylaşılan fotoğrafa espirili bir tweet ile karşılık verdi: Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ben evliyim. Lütfen aşk dedikodusu yaymadan önce bunu düşünüp sonra konuşun. Kerem'le sadece arkadaşız. Hassasiyetiniz için teşekkürler.