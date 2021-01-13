Kerem Bürsin'le Hande Erçel'in samimi pozu olay yaratmıştı... Kerem Bürsin ve Sarp Bozkurt o haberleri ti'ye aldı!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran oyuncu Hande Erçel'in, bir süredir adı partneri Kerem Bürsin'le anılıyor.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin çıkan aşk dedikodularını ne kadar yalanlasalar da birbirlerine yakınlıkları dikkatlerden kaçmıyor.
İkilinin geçtiğimiz günlerde ekip arkadaşları tarafından yayınlanan bir kareleri sosyal medyayı sallamıştı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in samimi halleri ikili arasında aşk var dedirtmişti.
Haberler karşısında sessiz kalan ikiliden fotoğraflı yanıt geldi. Rol aldıkları dizideki ekip arkadaşlarıyla poz veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, hayranlarını güldüren bir poza imza attı.
Kerem Bürsin, bu kez Sarp Bozkurt'la yanak yanağa poz vererek hayranlarını bir hayli güldürdü.
Sarp Bozkurt ise paylaşılan fotoğrafa espirili bir tweet ile karşılık verdi: Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ben evliyim. Lütfen aşk dedikodusu yaymadan önce bunu düşünüp sonra konuşun. Kerem'le sadece arkadaşız. Hassasiyetiniz için teşekkürler.