Pink Floyd kitap oldu

Unutulmaz sahne şovlarıyla müzik tarihine adını yazdıran efsane grup Pink Floyd'un yolculuğu kitap oldu. 'Pink Floyd - Kilidi Açamazsan Kır Kapıyı' başlıklı kitabı, Fatma Berber ve Sümeyra Teltik yazdı. Kitap Destek Yayınları biyografi serisinden okuyucuyla buluşan kitapta, Pink Floyd'un müzik yolculuğu on bölümde anlatılıyor. Kitabın Hyde Park konserinde başlayan birinci bölümü, grubun o gece sahneden selam gönderdiği Pink Floyd'un isim babası Syd Barrett'in inzivaya çekildiği evinde sona eriyor. Kitapta Pink Floyd isimli kitaba imza atan Orhan Kahyaoğlu'nun, müzik eleştirmeni ve gazeteci yazar Murat Beşer'in, yayıncı ve yazar Alper Çeker'in görüşlerine de yer verilmiş.