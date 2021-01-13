Sosyal medya hesaplarından sık sık makyajsız paylaşım yaparak 'yapay güzelliğe' meydan okuyan Hadise, Colastin kolajen markasının reklam yüzü oldu. Ünlü şarkıcı markanın reklam filminde, "Güzel olmak için bana benzemene gerek yok, kendini gizleme. Çünkü sen zaten güzelsin. Unutma sen, gerçek sensen güzelsin" diyor. Öte yandan Hadise, İtalya ve ABD'den 100 bin lira değerinde elbise sipariş ettiğine dair haberlere tepki gösterdi: "Hiç almadığım kıyafetlerin, hiç harcamadığım paraların haberlerini çok okudum. Pandemi yüzünden herkes zorluk yaşarken böyle gerçek dışı haberlerle yaratılan algı beni üzüyor."