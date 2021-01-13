Son dakika: Demet Şener ile Cenk Küpeli boşandı! Demet Şener'in kapısında görüntülenen İbrahim Kutluay: Kahve içmeye götüreceğim...

Büyük bir aşkla evlenen Demet Şener ile Cenk Küpeli çifti boşandı. İki yıl önce nikah masasına oturan çift, dün Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde yollarını ayırdı. İki isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla dostluklarının süreceğini söyleyip birbirlerine teşekkür etti.