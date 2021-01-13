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: ile ! Şener'in kapısında görüntülenen : Kahve içmeye götüreceğim...

Eski manken ile 'nin evliliği ikinci yılını göremeden bitti. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberi ile duyurulan boşanma haberi sonrası sosyal medyadan paylaşımda buluna Şener ile Cenk Küpeli'nin boşanma nedeninin çocuk isteği olduğu iddia edildi. Cenk Küpeli ile evliliğinde istenmeyen gelin ilan edilen Demet Şener'in ani boşanması şok etkisi yaratırken ayrılık sonrası magazin dünyasında “Cenk, ailesinin baskısına dayanamadı. Ailesini, Demet’e tercih etti” yorumu yapıldı. Boşanmanın hemen ardından Demet Şener'in evinin önünde eski eşi 'ın görüntülenmesi ise şaşkınlık yarattı.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 13.1.2021 07:28 Son Güncelleme: 13.1.2021 07:42 ABONE OL
Son dakika: Demet Şener ile Cenk Küpeli boşandı! Demet Şener'in kapısında görüntülenen İbrahim Kutluay: Kahve içmeye götüreceğim...

Büyük bir aşkla evlenen Demet Şener ile Cenk Küpeli çifti boşandı. İki yıl önce nikah masasına oturan çift, dün Bakırköy 12. Aile Mahkemesi'nde yollarını ayırdı. İki isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla dostluklarının süreceğini söyleyip birbirlerine teşekkür etti.

DÜĞÜNE BİLE KATILMADILAR
Ailesi'nin etkili olduğu söyleniyor. İddialara göre Şener'i gelin olarak istemeyen Küpeli Ailesi, oğullarının düğününe de katılmamıştı. Ayrılık sonrası magazin dünyasında "Cenk, ailesinin baskısına dayanamadı. Ailesini, Demet'e tercih etti" yorumu yapıldı.

KAHVE İÇMEYE GÖTÜRECEĞİM
Boşanmadan saatler sonra Demet Şener'in İstinye'deki evine, eski eşi İbrahim Kutluay geldi. Kutluay, kapıdaki gazetecilere "Benim boşanmadan haberim yoktu. Kızım aradı geldim, onu kahve içmeye götüreceğim" dedi.

DUALARIM SENİNLE
Cenk Küpeli, yaptığı paylaşımda, "Evlilik sonrası arkadaşlığa inanmasam da dualarım hep seninle olacak" dedi. Demet de Cenk Küpeli'nin yaptığı açıklamayı paylaştı.

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Son dakika: Demet Şener ile Cenk Küpeli boşandı! Demet Şener'in kapısında görüntülenen İbrahim Kutluay: Kahve içmeye götüreceğim...
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