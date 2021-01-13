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Son Dakika! hayatını kaybetti

Sanat camiası İsamil Soyberk’ten gelen son dakika haberiyle sarsıldı. tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden biri olan hayatını kaybetti. 80'li ve 90'lı yıllarda binlerce albümde stüdyo basçılığı yapmış olan İsmail Soyberk, 2000'li yıllarda önemli ölçüde piyasa albümlerinden uzaklaşmıştı.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 16:11 Son Güncelleme: 13.1.2021 16:13 ABONE OL
Son Dakika! İsmail Soyberk hayatını kaybetti

Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden olan İsmail Soyberk, hayatını kaybetti. Sanatçının kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi ardından Sıla, İskender Paydaş gibi birçok isim İsmail Soyberk'e olan sevgilerini dile getirdi.

İSKENDER PAYDAŞ

Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden birini #ismailsoyberk 'i kaybetmişiz. 10 lu yaşlarımda Edip Akbayram ile tanıyıp hayran olduğum, sonrasında uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum gerçek müzisyen ve harika insan. Mekanın Cennet olsun

SILA GENÇOĞLU

Çok kıymetli müzisyen ağabeyimiz İsmail Soyberk'i kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzüldüm. Başımız sağolsun. Ailesine sabır diliyorum. #ismailsoyberk

YAŞAR

Bir efsane, İsmail Soyberk ayrıldı aramızdan. Çok üzgünüm. Tüm müzik camiasının başı sağolsun. #ismailsoyberk

FETTAH CAN

İsmail abi gerçek bir beyefendi ve yeri dolmayacak bir müzisyendi Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. #ismailsoyberk

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Son Dakika! İsmail Soyberk hayatını kaybetti
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