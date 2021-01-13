Son Dakika! İsmail Soyberk hayatını kaybetti

Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden olan İsmail Soyberk, hayatını kaybetti. Sanatçının kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi ardından Sıla, İskender Paydaş gibi birçok isim İsmail Soyberk'e olan sevgilerini dile getirdi.

İSKENDER PAYDAŞ

Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden birini #ismailsoyberk 'i kaybetmişiz. 10 lu yaşlarımda Edip Akbayram ile tanıyıp hayran olduğum, sonrasında uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum gerçek müzisyen ve harika insan. Mekanın Cennet olsun