Son Dakika! İsmail Soyberk hayatını kaybetti

Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden olan İsmail Soyberk, hayatını kaybetti. Sanatçının kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi ardından Sıla, İskender Paydaş gibi birçok isim İsmail Soyberk'e olan sevgilerini dile getirdi.
İSKENDER PAYDAŞ
Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden birini #ismailsoyberk 'i kaybetmişiz. 10 lu yaşlarımda Edip Akbayram ile tanıyıp hayran olduğum, sonrasında uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum gerçek müzisyen ve harika insan. Mekanın Cennet olsun
SILA GENÇOĞLU
Çok kıymetli müzisyen ağabeyimiz İsmail Soyberk'i kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzüldüm. Başımız sağolsun. Ailesine sabır diliyorum. #ismailsoyberk
YAŞAR
Bir efsane, İsmail Soyberk ayrıldı aramızdan. Çok üzgünüm. Tüm müzik camiasının başı sağolsun. #ismailsoyberk
FETTAH CAN
İsmail abi gerçek bir beyefendi ve yeri dolmayacak bir müzisyendi Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. #ismailsoyberk